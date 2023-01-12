Альтернатива колбасе. Рецепт пастромы из куриной грудки
Вместо куриной грудки можно взять грудки индейки. Получится также вкусно.
Пастрома из куриной грудки, или грудки индейки – это отличная замена колбасе. С ней можно делать бутерброды, использовать в качестве начинки для лаваша и просто нарезать к любому гарниру по вашему вкусу.
К тому же, вы можете использовать любые специи, которые вам нравится, а не только те, что в рецепте. Курина пастрома хороша и горячая, и когда остынет. Словом, это универсальный перекус.
Пастрома из куриной грудки
Ингредиенты:
- Куриная грудка – 800 гр;
- Перец горошком – 1 ч. л.;
- Соль, сахар – по 2 ст. л.;
- Лавровый лист – 3 шт.;
- Мед, оливковое масло – по 2 ст. л.;
- Соевый соус – 1 ст. л.;
- Паприка – 1 ст. л.;
- Три зубчика чеснока и вода для маринада.
Помойте куриные грудки, обсушите бумажным полотенцем и приготовьте маринад. Лучше, если грудки пролежат в маринаде подольше, напитавшись ароматами и солью. Так что лучше начать готовить пастрому с вечера.
Налейте в миску воду, добавьте и размешайте соль, сахар, перец горошком и лавровый лист. Соль нужно брать из расчета две чайные ложки соли на стакан воды. Куриные грудки положите в маринад, накройте и поставьте в холодильник на шесть часов минимум.
После достаньте мясо из маринада, промойте под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами.
Приготовьте глазурь. Смешайте мед, оливковое масло, соевый соус, паприку. Чесноком можно нашпиговать грудки, а можно его пропустить через пресс и добавить к глазури. Подогрейте глазурь в микроволновке и обмажьте ею куриные грудки. Оставьте мариноваться еще на пару часов. После плотно сверните в рулет, обвяжите ниткой и оберните в фольгу поплотнее.
Запекайте в течении часа при 160 градусах в духовке. Через 40 минут от начала запекания увеличьте температуру до 180 градусов.
Пастрому можно есть горячей, а если она остынет, то станет еще вкуснее.
Также из куриного филе вы можете приготовить классическую горячую закуску – жульен. Он подается в кокотницах, а готовится с сыром, шампиньонами и соусом бешамель.