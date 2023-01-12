Альтернатива колбасе. Рецепт пастромы из куриной грудки

Вместо куриной грудки можно взять грудки индейки. Получится также вкусно.

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Пастрома из куриной грудки, или грудки индейки – это отличная замена колбасе. С ней можно делать бутерброды, использовать в качестве начинки для лаваша и просто нарезать к любому гарниру по вашему вкусу.

К тому же, вы можете использовать любые специи, которые вам нравится, а не только те, что в рецепте. Курина пастрома хороша и горячая, и когда остынет. Словом, это универсальный перекус.

Пастрома из куриной грудки

Ингредиенты:

Куриная грудка – 800 гр;

Перец горошком – 1 ч. л.;

Соль, сахар – по 2 ст. л.;

Лавровый лист – 3 шт.;

Мед, оливковое масло – по 2 ст. л.;

Соевый соус – 1 ст. л.;

Паприка – 1 ст. л.;

Три зубчика чеснока и вода для маринада.

Помойте куриные грудки, обсушите бумажным полотенцем и приготовьте маринад. Лучше, если грудки пролежат в маринаде подольше, напитавшись ароматами и солью. Так что лучше начать готовить пастрому с вечера.

Налейте в миску воду, добавьте и размешайте соль, сахар, перец горошком и лавровый лист. Соль нужно брать из расчета две чайные ложки соли на стакан воды. Куриные грудки положите в маринад, накройте и поставьте в холодильник на шесть часов минимум.

После достаньте мясо из маринада, промойте под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами.

Приготовьте глазурь. Смешайте мед, оливковое масло, соевый соус, паприку. Чесноком можно нашпиговать грудки, а можно его пропустить через пресс и добавить к глазури. Подогрейте глазурь в микроволновке и обмажьте ею куриные грудки. Оставьте мариноваться еще на пару часов. После плотно сверните в рулет, обвяжите ниткой и оберните в фольгу поплотнее.

Запекайте в течении часа при 160 градусах в духовке. Через 40 минут от начала запекания увеличьте температуру до 180 градусов.

Пастрому можно есть горячей, а если она остынет, то станет еще вкуснее.

Также из куриного филе вы можете приготовить классическую горячую закуску – жульен. Он подается в кокотницах, а готовится с сыром, шампиньонами и соусом бешамель.