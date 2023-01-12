Альтернатива ковбасі. Рецепт пастроми з курячої грудки

Замість курячої грудки можна взяти грудку індички. Вийде також смачно.

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Пастрома з курячої грудки, або грудки індички – це чудова заміна ковбасі. З нею можна робити бутерброди, використовувати як начинку для лаваша і просто нарізати до будь-якого гарніру на ваш смак.

До того ж, ви можете використати будь-які спеції, які вам подобаються, а не тільки ті, що в рецепті. Куряча пастрома гарна та гаряча, і коли охолоне. Словом, це універсальний перекус.

Пастрома із курячої грудки

Складові:

Куряча грудка – 800 гр;

Перець горошком – 1 ч. л.;

Сіль, цукор – по 2 ст. л.;

Лавровий лист – 3 шт.;

Мед, оливкова олія – по 2 ст. л.;

Соєвий соус – 1 ст. л.;

Паприка – 1 ст. л.;

Три зубчики часнику та вода для маринаду.

Помийте курячі грудки, обсушіть паперовим рушником та приготуйте маринад. Краще, якщо грудки пролежать у маринаді довше, наситившись ароматами та сіллю. Тож краще почати готувати пастрому з вечора.

Налийте в миску воду, додайте та розмішайте сіль, цукор, перець горошком та лавровий лист. Сіль потрібно брати з розрахунку дві чайні ложки солі на склянку води. Курячі грудки покладіть в маринад, накрийте та поставте в холодильник на шість годин мінімум.

Після цього дістаньте м'ясо з маринаду, промийте під проточною водою і обсушіть паперовими рушниками.

Приготуйте глазур. Змішайте мед, оливкову олію, соєвий соус, паприку. Часником можна нашпигувати грудки, а можна його пропустити через прес і додати до глазурі. Підігрійте глазур у мікрохвильовій печі і обмажте нею курячі грудки. Залишіть маринуватися ще на кілька годин. Після цього щільно згорніть у рулет, обв'яжіть ниткою і оберніть у фольгу щільніше.

Запікайте протягом години при 160 градусах у духовці. Через 40 хвилин від початку запікання збільште температуру до 180 градусів.

Пастрому можна їсти гарячою, а якщо вона охолоне, то стане ще смачнішою.

Також з курячого філе ви можете приготувати класичну гарячу закуску — жульєн. Він подається в кокотницях, а готується з сиром, печерицями та соусом бешамель.