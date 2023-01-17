Идеальна для супов и гарниров. Как правильно варить красную чечевицу

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Чечевица – относительно новый продукт на нашем столе. Хотя в Азии ее готовят давно. Это растение из семейства бобовых является одной из древнейших в мире культур. Упоминания о ней встречаются в Ветхом Завете, а в Древнем Египте блюда из нее готовили и для фараонов и для рабов.

Есть чечевица желтая, зеленая и красная, есть коричневая и даже черная, и красная, пожалуй, выглядит симпатичней остальных из-за своего яркого цвета. Она также немного отличается по составу.

Если в зеленой чечевице больше калия, железа, кальция. То в зернах красного цвета содержится бета-каротин. Она превосходит зеленую по концентрации витамина В.

И если вам хочется попробовать приготовить из красной чечевицы что-то восхитительное, вроде пряного супа, то нужно научиться правильно ее варить. Это не сложно.

Красная чечевица обычно используется для приготовления супов и намазок, также из нее выходит идеальное пюре.

Ее можно использовать и для салатов, только тогда нужно варить на пару минут меньше, чем указано на пачке, тогда она получится рассыпчатой.

Для того, чтобы приготовить чечевицу, на одну часть зерен возьмите три части воды. Залейте чечевицу холодной водой и поставьте на сильный огонь. Посолите воду и варите, пока не закипит. Тогда убавьте огонь до среднего и варите около 20 минут.

Готовая чечевица – мягкая. Если варите ее для гарнира – добавьте в кастрюлю специи: анис, лавровый лист, душистый перец, после приготовления добавьте сливочное, или растительное масло.

А еще из чечевицы можно приготовить вкуснейший турецкий суп Мерджимек.

Суп Мерджимек чорбасы

Ингредиенты:

Красная чечевица — 250 гр;

Одна луковица;

Одна небольшая морковка;

Растительное масло – 50 мл;

Один помидор;

Томатная паста — 1 ст.л.;

Кумин (зира), мята, соль, лимонный сок из половинки лимона.

Нарезаем мелко луковицу, нагреваем на огне кастрюлю, в которой будем варить суп, наливаем немного растительного масла и высыпаем туда лук. Слегка поджариваем и добавляем к ней мелко нарезанную морковку. После добавляем мелко нарезанный помидор, ложку томатной пасты, сухую, или свежую мяту и зиру. Прогреваем хорошенько, что специи начали отдавать аромат.

Промываем чечевицу и высыпаем в кастрюлю, доливаем где-то поллитра горячей воды, солим и варим. Воды можно больше, если вам кажется, что суп получается слишком густой.

Варим на среднем огне около 25 минут.

Когда суп уже почти готов, к нему можно приготовить небольшое дополнение: соус из сливочного масла и паприки. Для этого растапливаем 50 грамм сливочного масла и смешиваем его с чайной ложкой сладкой паприки и чайной ложкой острой.

Суп можно оставить, как есть, а можно перебить блендером, чтобы структура была более бархатистой. Подавать, сбрызнув лимонным соком и добавив соус из масла и паприки.