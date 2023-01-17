Ідеальна для супів і гарнірів. Як правильно варити червону сочевицю.

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Сочевиця — відносно новий продукт на нашому столі, хоча в Азії її готують давно. Ця рослина із сімейства бобових є однією з найдавніших у світі культур. Згадки про неї зустрічаються в Старому Заповіті, а в Стародавньому Єгипті страви з неї готували і для фараонів, і для рабів.

Є сочевиця жовта, зелена та червона, є коричнева та навіть чорна, і червона, мабуть, має симпатичніший вигляд за решту через свій яскравий колір. Вона також трохи відрізняється за складом.

Якщо в зеленій сочевиці більше калію, заліза, кальцію, то в зернах червоного кольору міститься бета-каротин. Вона перевершує зелену за концентрацією вітаміну В.

І якщо вам хочеться спробувати приготувати з червоної сочевиці щось чудове, як пряний суп, то потрібно навчитися правильно її варити. Це не складно.

Червона сочевиця зазвичай використовується для приготування супів і намазок, також із неї виходить ідеальне пюре.

Її можна використовувати і для салатів, тільки тоді потрібно варити на кілька хвилин менше, ніж зазначено на пачці, тоді вона вийде розсипчастою.

Щоб приготувати сочевицю, на одну частину зерен візьміть три частини води. Залийте сочевицю холодною водою та поставте на сильний вогонь. Посоліть воду й варіть, доки не закипить. Тоді зменшіть вогонь до середнього та варіть близько 20 хвилин.

Готова сочевиця — м'яка. Якщо варите її для гарніру, додайте в каструлю спеції: аніс, лавровий лист, запашний перець, після приготування додайте вершкове масло або олію.

А ще із сочевиці можна приготувати смачний турецький суп мерджимек.

Суп мерджимек чорбаси

Складові:

Червона сочевиця — 250 гр;

Одна цибулина;

Одна невелика морквина;

Рослинна олія — 50 мл;

Один помідор;

Томатна паста — 1 ст.л.;

Кумін (зіра), м'ята, сіль, лимонний сік із половинки лимона.

Нарізаємо дрібно цибулину, нагріваємо на вогні каструлю, в якій варитимемо суп, наливаємо трохи рослинної олії та висипаємо туди цибулю. Злегка підсмажуємо й додаємо до неї дрібно нарізану морквину. Після цього додаємо дрібно нарізаний помідор, ложку томатної пасти, суху або свіжу м'яту й зіру. Прогріваємо добре, щоб спеції почали віддавати аромат.

Промиваємо сочевицю та висипаємо в каструлю, доливаємо десь пів літра гарячої води, солимо та варимо. Води можна більше, якщо вам здається, що суп виходить занадто густим.

Варимо на середньому вогні близько 25 хвилин.

Коли суп уже майже готовий, до нього можна приготувати невелике доповнення: соус із вершкового масла та паприки. Для цього розтоплюємо 50 гр вершкового масла і змішуємо його з чайною ложкою солодкої паприки та чайною ложкою гострої.

Суп можна залишити, як є, а можна перебити блендером, щоб структура була оксамитовою. Подавати збризкавши лимонним соком і додавши соус із масла та паприки.