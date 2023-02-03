Такого вы точно не пробовали: рецепт супа "Биск" из панцирей креветок

Не спешите выкидывать очистки от креветок, ведь из них может получится очень вкусный французский суп.

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Биск — блюдо французской кухни. История крема-супа насчитывает несколько столетий. Главный ингредиент блюда — ракообразные (обязательно — панцири, в большинстве случаев — и мясо). Также в рецептуру входят сливки, лук, можно взять чеснок и сельдерей. Из ракообразных могут быть использованы раки, креветки, лангустины, омары, крабы и др. Кроме того, можно использовать бульон (рыбный, реже куриный) и белое вино. В ряде рецептов предусмотрено также добавление риса.

Ингредиенты:

Панцири креветок — 200-300 гр

Морковь — 100 гр

Лук — 100 гр

Сливочное масло — 30 гр

Растительное масло — 2 ст.л.

Мука — 20 гр

Вода (или рыбный бульон) — 800 мл

Сливки — 100 мл

Соль, специи — по вкусу

Способ приготовления:

Для начала берем сковородку, отправляем в нее сливочное масло и ставим на огонь.

Берем кастрюлю с толстым дном, наливаем пару ложек растительного масла. Мелко нарезаем кубиками морковь и лук, а затем высыпаем их в кастрюлю. Жарим на небольшом огне, чтобы не образовалась золотая корочка. (Лук должен остаться прозрачным).

В растопленное сливочное масло добавляем муку и обжариваем 1-2 минуты.

В кастрюлю с овощами выкладываем панцири креветок. Обжариваем пару минут. Затем добавляем туда воду, перемешиваем и оставляем провариться 7-10 минут.

Суп перебиваем в блендере. Далее полученную массу необходимо процедить через сито (также можно взять марлю).

Добавляем соль, специи, сливки и предварительно обжаренную муку. Ставим на плиту и доводим до кипения. Готово, приятного аппетита!

Напомним, простой рецепт супа из сушеных грибов.