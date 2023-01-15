Простой рецепт супа из сушеных грибов

Суп из сушеных грибов выручит в пост и прекрасно подойдет для вегетарианцев и веганов, поскольку не содержит продуктов животного происхождения.

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Сушеные грибы лучше всего использовать в первых блюдах. Суп с сушеными грибами получается невероятно душистым, вкусным и наваристым.

Ингредиенты:

150 г сушеных грибов

100 г перловой крупы

2 картофелины

2 луковицы

1 морковь

3 л воды

10 горошин черного перца

5 горошин душистого перца

растительное масло

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Сушеные грибы необходимо замочить на ночь в холодной воде.

Грибной настой процедить, довести до кипения, всыпать мелко нарезанные грибы, промытую перловую крупу и варить 30-35 минут.

Очищенный картофель нарезать кубиками, опустить в кипящий бульон и варить до готовности.

Измельченный лук спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить нарезанную мелкими кубиками морковь и жарить еще 10-15 минут, после чего добавить в суп.

За 10 минут до готовности суп посолить и поперчить по вкусу.

Советы:

Для придания супу легкого сливочного привкуса при подаче заправьте его сметаной.

Самый вкусный суп получается с белыми и польскими грибами, подосиновиками, подберезовиками или моховиками.

Если предварительно обжарить грибы, то вкус получится более выраженный.

Чтобы перловая крупа быстрее сварилась, замочите ее предварительно на 1 час в холодной воде.

Также при желании перловую крупу можно заменить гречкой, рисом, булгуром, фасолью или вермишелью.

Напомним, рецепт сытного горохового супа.