Простой рецепт супа из сушеных грибов
Суп из сушеных грибов выручит в пост и прекрасно подойдет для вегетарианцев и веганов, поскольку не содержит продуктов животного происхождения.
Сушеные грибы лучше всего использовать в первых блюдах. Суп с сушеными грибами получается невероятно душистым, вкусным и наваристым.
Ингредиенты:
- 150 г сушеных грибов
- 100 г перловой крупы
- 2 картофелины
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 3 л воды
- 10 горошин черного перца
- 5 горошин душистого перца
- растительное масло
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Сушеные грибы необходимо замочить на ночь в холодной воде.
Грибной настой процедить, довести до кипения, всыпать мелко нарезанные грибы, промытую перловую крупу и варить 30-35 минут.
Очищенный картофель нарезать кубиками, опустить в кипящий бульон и варить до готовности.
Измельченный лук спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить нарезанную мелкими кубиками морковь и жарить еще 10-15 минут, после чего добавить в суп.
За 10 минут до готовности суп посолить и поперчить по вкусу.
Советы:
Для придания супу легкого сливочного привкуса при подаче заправьте его сметаной.
Самый вкусный суп получается с белыми и польскими грибами, подосиновиками, подберезовиками или моховиками.
Если предварительно обжарить грибы, то вкус получится более выраженный.
Чтобы перловая крупа быстрее сварилась, замочите ее предварительно на 1 час в холодной воде.
Также при желании перловую крупу можно заменить гречкой, рисом, булгуром, фасолью или вермишелью.
Напомним, рецепт сытного горохового супа.