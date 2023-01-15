Простий рецепт супу із сушених грибів
Суп із сушених грибів виручить у піст і чудово підійде для вегетаріанців та веганів, оскільки не містить продуктів тваринного походження.
Сушені гриби найкраще використовувати у перших стравах. Суп із сушеними грибами виходить неймовірно запашним, смачним та наваристим.
Складові:
- 150 г сушених грибів
- 100 г перлової крупи
- 2 картоплини
- 2 цибулини
- 1 морква
- 3 л води
- 10 горошин чорного перцю
- 5 горошин запашного перцю
- рослинна олія
- сіль, перець за смаком
Спосіб приготування:
Сушені гриби необхідно замочити на ніч у холодній воді.
Грибний настій процідити, довести до кипіння, всипати нарізані дрібно гриби, промиту перлову крупу і варити 30-35 хвилин.
Очищену картоплю нарізати кубиками, опустити в киплячий бульйон і варити до готовності.
Подрібнену цибулю підсмажити на олії до золотистого кольору, додати нарізану дрібними кубиками моркву і смажити ще 10-15 хвилин, після чого додати в суп.
За 10 хвилин до готовності суп посолити і поперчити до смаку.
Поради:
Для надання супу легкого вершкового смаку при подачі заправте його сметаною.
Найсмачніший суп виходить з білими та польськими грибами, подосиновиками, підберезниками чи моховиками.
Якщо попередньо обсмажити гриби, то смак буде більш виражений.
Щоб перлова крупа швидше зварилася, замочіть її на 1 годину в холодній воді.
Також при бажанні перлову крупу можна замінити на гречку, рис, булгур, квасолю або вермішель.
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