Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Простий рецепт супу із сушених грибів

Суп із сушених грибів, грибний суп, сушені гриби, рецепт супу з грибами, простий рецепт
Фото: Getty Images | Суп із сушених грибів

Суп із сушених грибів виручить у піст і чудово підійде для вегетаріанців та веганів, оскільки не містить продуктів тваринного походження.

Related video

Сушені гриби найкраще використовувати у перших стравах. Суп із сушеними грибами виходить неймовірно запашним, смачним та наваристим.

Складові:

  • 150 г сушених грибів
  • 100 г перлової крупи
  • 2 картоплини
  • 2 цибулини
  • 1 морква
  • 3 л води
  • 10 горошин чорного перцю
  • 5 горошин запашного перцю
  • рослинна олія
  • сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Сушені гриби необхідно замочити на ніч у холодній воді.

Грибний настій процідити, довести до кипіння, всипати нарізані дрібно гриби, промиту перлову крупу і варити 30-35 хвилин.

Очищену картоплю нарізати кубиками, опустити в киплячий бульйон і варити до готовності.

Подрібнену цибулю підсмажити на олії до золотистого кольору, додати нарізану дрібними кубиками моркву і смажити ще 10-15 хвилин, після чого додати в суп.

За 10 хвилин до готовності суп посолити і поперчити до смаку.

Поради:

Для надання супу легкого вершкового смаку при подачі заправте його сметаною.

Найсмачніший суп виходить з білими та польськими грибами, подосиновиками, підберезниками чи моховиками.

Якщо попередньо обсмажити гриби, то смак буде більш виражений.

Щоб перлова крупа швидше зварилася, замочіть її на 1 годину в холодній воді.

Також при бажанні перлову крупу можна замінити на гречку, рис, булгур, квасолю або вермішель.

Нагадаємо, рецепт ситного горохового супу.