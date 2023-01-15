Простий рецепт супу із сушених грибів

Суп із сушених грибів виручить у піст і чудово підійде для вегетаріанців та веганів, оскільки не містить продуктів тваринного походження.

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Сушені гриби найкраще використовувати у перших стравах. Суп із сушеними грибами виходить неймовірно запашним, смачним та наваристим.

Складові:

150 г сушених грибів

100 г перлової крупи

2 картоплини

2 цибулини

1 морква

3 л води

10 горошин чорного перцю

5 горошин запашного перцю

рослинна олія

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Сушені гриби необхідно замочити на ніч у холодній воді.

Грибний настій процідити, довести до кипіння, всипати нарізані дрібно гриби, промиту перлову крупу і варити 30-35 хвилин.

Очищену картоплю нарізати кубиками, опустити в киплячий бульйон і варити до готовності.

Подрібнену цибулю підсмажити на олії до золотистого кольору, додати нарізану дрібними кубиками моркву і смажити ще 10-15 хвилин, після чого додати в суп.

За 10 хвилин до готовності суп посолити і поперчити до смаку.

Поради:

Для надання супу легкого вершкового смаку при подачі заправте його сметаною.

Найсмачніший суп виходить з білими та польськими грибами, подосиновиками, підберезниками чи моховиками.

Якщо попередньо обсмажити гриби, то смак буде більш виражений.

Щоб перлова крупа швидше зварилася, замочіть її на 1 годину в холодній воді.

Також при бажанні перлову крупу можна замінити на гречку, рис, булгур, квасолю або вермішель.

Нагадаємо, рецепт ситного горохового супу.