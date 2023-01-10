Идеально для зимы. Рецепт сытного горохового супа

Ничто так не согревает зимними вечерами, как тарелка горохового супа с копченостями.

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Сварить вкусный гороховый суп легко. Его главный плюс в том, что постояв в холодильнике, он становится только вкуснее, напитавшись ароматами.

Идеально получится, если сварить суп со свиными копчеными ребрышками, но можно взять любое копченое мясо, хоть бы даже утку, или курицу. А когда уже разольете суп по тарелкам, добавьте в тарелку немного сухариков из белого хлеба, тогда суп станет еще вкуснее.

Гороховый суп с копченостями

Ингредиенты:

Горох — 230 гр;

Три картофелины;

Свиные копченые ребрышки — 500 гр;

Одна морковка;

Одна небольшая луковица;

Растительное масло, соль, белый хлеб для сухариков.

Сухой горох промойте, залейте холодной водой и оставьте минимум на два часа. Можете оставить и на ночь. Воду после слейте, горох снова промойте.

Залейте горох тремя литрами воды и поставьте на огонь. Горох нужно иногда помешивать, чтобы он не пригорел и снимать пену. Вариться он будет около часа.

Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками, добавьте его к гороху. Поварите на небольшом огне еще около 15 минут.

Поджарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь. Жарьте, пока морковь не станет мягкой.

Добавьте зажарку в суп и копченые ребрышки. Варите около 15 минут, посолите и поперчите. Выключите огонь и оставьте суп настаиваться. Пусть хотя бы минут на десять.

А тем временем приготовьте гренки. Срежьте с хлеба корки, нарежьте кубиками и подсушите в духовке, разогретой до 180 градусов. Это займет минут пятнадцать.

Также вы можете приготовить вкуснейшую солянку. Для нее нужна смесь копченостей и немного терпения и у вас получится отличный суп.