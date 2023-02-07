Пошаговый рецепт приготовления яйца пашот
Яйцо пашот – это удивительно простой и один из самых вкусных способов приготовления яиц.
Яйца для приготовления нужно брать свежие из холодильника. Это очень важно, если вы не хотите в результате получить непонятную белую субстанцию.
Ингредиенты:
- Яйцо — 1 шт
- Уксус — по желанию
Способ приготовления:
Налейте в подходящую кастрюлю около двух литров воды и доведите ее до кипения. Важно — вода, в которой варится яйцо, не должна кипеть.
По поводу уксуса есть очень большое количество разных мнений. Он нужен лишь для того, чтоб лучше свернулся белок. Одна можно справиться и без него. Но если вы хотите, добавьте в кастрюлю столовую ложку уксуса. Венчиком или большой ложкой сделайте в кастрюле небольшую воронку.
Аккуратно разбейте яйцо в мисочку или чашку, чтоб не повредить желток, и вылейте его в центр воронки. Продолжайте помешивать воду ложкой, чтобы яйцо не прилипло к дну кастрюли. Варите яйцо в течение 2 минут.
Извлеките яйцо из воды при помощи шумовки, дайте воде стечь или выложите яйцо на бумажное полотенце, чтобы лишняя вода впиталась. Если вдруг у вас по краям образовались неровности из белка, можете аккуратно удалить их ножницами или ножом.
Напомним, рецепт яйца Бенедикт с авокадо и беконом.