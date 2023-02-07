Пошаговый рецепт приготовления яйца пашот

Яйцо пашот – это удивительно простой и один из самых вкусных способов приготовления яиц.

Related video

Яйца для приготовления нужно брать свежие из холодильника. Это очень важно, если вы не хотите в результате получить непонятную белую субстанцию.

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт

Уксус — по желанию

Способ приготовления:

Налейте в подходящую кастрюлю около двух литров воды и доведите ее до кипения. Важно — вода, в которой варится яйцо, не должна кипеть.

По поводу уксуса есть очень большое количество разных мнений. Он нужен лишь для того, чтоб лучше свернулся белок. Одна можно справиться и без него. Но если вы хотите, добавьте в кастрюлю столовую ложку уксуса. Венчиком или большой ложкой сделайте в кастрюле небольшую воронку.

Аккуратно разбейте яйцо в мисочку или чашку, чтоб не повредить желток, и вылейте его в центр воронки. Продолжайте помешивать воду ложкой, чтобы яйцо не прилипло к дну кастрюли. Варите яйцо в течение 2 минут.

Извлеките яйцо из воды при помощи шумовки, дайте воде стечь или выложите яйцо на бумажное полотенце, чтобы лишняя вода впиталась. Если вдруг у вас по краям образовались неровности из белка, можете аккуратно удалить их ножницами или ножом.

Напомним, рецепт яйца Бенедикт с авокадо и беконом.