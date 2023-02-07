Покроковий рецепт приготування яйця пашот

Яйце пашот — це напрочуд простий і один із найсмачніших способів приготування яєць.

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Яйця для приготування необхідно брати свіжі з холодильника. Це дуже важливо, якщо ви не хочете отримати незрозумілу білу субстанцію.

Інгредієнти:

Яйце — 1 шт.

Оцет — за бажання

Спосіб приготування:

Налийте в каструлю близько двох літрів води й доведіть її до кипіння. Важливо — вода, в якій вариться яйце, не повинна кипіти.

Щодо оцту є дуже велика кількість різних думок. Він потрібний лише для того, щоб краще згорнувся білок. Однак можна впоратися без нього. Але якщо ви хочете, додайте в каструлю столову ложку оцту. Вінчиком або великою ложкою зробіть у каструлі невелику вирву.

Обережно розбийте яйце в миску або чашку, щоб не пошкодити жовток, і вилийте його в центр вирви. Продовжуйте помішувати воду ложкою, щоб яйце не прилипло до дна каструлі. Варіть яйце протягом 2 хвилин.

Вийміть яйце з води за допомогою шумівки, дайте воді стекти або викладіть яйце на паперовий рушник, щоб зайва вода ввібралася. Якщо раптом у вас по краях утворилися нерівності з білка, можете акуратно видалити ножицями або ножем.

Нагадаємо рецепт яйця "Бенедикт" із авокадо й беконом.