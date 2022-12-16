Ситний сніданок: яйця Бенедикт з беконом та авокадо

Цю страву часто замовляють гості ресторанів, коли хочеться ситно та нестандартно поснідати.

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За однією з версій, яйця Бенедикт вперше приготував шеф-кухар нью-йоркського ресторану Delmonico's для своїх постійних відвідувачів, на прізвище Бенедикт. Якось вони запитали у метрдотеля, чи немає у шефа нової страви. Щоб порадувати їх, кухар приготував варені яйця на тості з тонкою скибочкою шинки та голландським соусом зверху.

Відтоді яйця Бенедикт стали чи не найпопулярнішою стравою, яку замовляють на сніданок гості найфешенебельніших готелів та відвідувачі дорогих ресторанів по всьому світу.

Інгредієнти (на дві порції):

2 яйця

1 кругла булочка/ 2 скибочки білого хліба

4 смужки бекону

1 ст. л. оцту

авокадо

Для голландського соусу:

3 яєчні жовтки

120 г вершкового масла

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. оцту

сіль, перець

Приготування соусу

Відокремлюємо білки від жовтків. Тарілку з жовтками ставимо на водяну баню так, щоб дно не торкалося води, і вони не згорнулися. Трохи збиваємо їх віночком, додаємо оцет і продовжуємо інтенсивно збивати.

До яєць додаємо вершкове масло і перемішуємо, поки воно повністю розтане. Після цього продовжуємо збивати, згодом маса буде густішою. Додаємо сіль, чорний мелений перець та лимонний сік.

Голландський соус готовий, якщо маса залишається на поверхні ложки. Якщо вона швидко стікає, слід продовжувати збивати. Це нешвидкий процес, приготування соусу необхідної консистенції може тривати близько 10-15 хвилин.

Приготування яйця пашот

Збиваємо яйце у чашку. До киплячої води додаємо оцет.

Ложкою розкручуємо в центрі каструлі лійку та вливаємо яйце. Варимо близько 3 хвилин. Якщо яйце підніметься, то воно вже готове. Постарайтеся не перетримати, щоб зварився лише білок, а жовток залишався рідким. Виймаємо яйце шумівкою.

Збираємо яйця Бенедикт

Бекон (або тонкі слайси шинки) підсмажуємо до золотистої скоринки.

Для приготування сніданку можна використовувати білу булочку або скибочки білого хліба. Можна їх підсушити на сухій сковороді або підсмажити на тій, де вже смажився бекон. Також можна використовувати тостер.

Викладаємо слайси підсмаженого бекону на хліб. Зверху укладаємо авокадо та яйце пашот. Поливаємо голландським соусом. 1 ст. л. буде достатньо.

Нагадаємо, рецепт французького сендвіча крок-мадам.