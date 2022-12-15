Рецепт французького сендвіча крок-мадам

Крок-мадам – простий сендвіч, який зустрічається у меню сніданків будь-якого кафе у Франції.

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"Croquer" у перекладі з французької "хрустіти" і заздалегідь можна здогадатися, якою буде страва. Вперше сендвіч крок-мадам з'явився у меню ресторану в Парижі 1910 року. Однак вам необов'язково купувати квитки до Франції, щоб насолодитися розкішним сніданком. На приготування такої страви ви витратите до 15 хвилин свого часу, а всі необхідні інгредієнти, найімовірніше, знайдуться у вас в холодильнику.

Складові:

хліб

твердий сир

шинка

вершки

сметана

1 яйце

сіль, перець

Як правило, для сендвіча крок-мадам беруть тостовий хліб, але ви можете взяти будь-який на ваш смак.

У класичному рецепті використовують сир Грюєр, але ви можете вибрати будь-який твердий сир для приготування. Якщо хочете ще більше посилити смак страви, окрім твердого сиру, можна використовувати тертий пармезан.

Крім того, у класичному рецепті сендвіча крок-мадам використовують гірчицю та соус бешамель. Однак бешамель має досить специфічний смак і готувати його на сніданок — досить клопітно, тому в цьому рецепті ми обійдемося без нього.

Спосіб приготування:

Наріжте хліб скибочками по 1см. Кожен шматочок змастіть тонко з одного боку вершковим маслом, щоб закрити дірочки. Потім з того ж боку, де вже є масло, змастіть гірчицею. На одну скибочку покладіть 2 шматочки шинки і 2 пластинки сиру. Накрийте іншим шматочком хліба і обріжте краї начинки, що виступають за хліб, щоб бутерброд був рівним і красивим.

Збийте одне яйце з молоком, додайте трохи солі і перцю за смаком. Помістіть у яєчно-молочну суміш бутерброд спочатку з одного, а потім з іншого боку.

Розігрійте сковороду і змастіть олією. Підсмажте сандвіч до золотистого кольору з обох боків і можна навіть по кілька секунд притиснути до бокової сковороди, щоб вони теж хрумтіли.

Коли основа готова, можна приготувати верхівку. Викладіть бутерброд на тарілку, а на тій же сковороді зробіть яєчню з одного яйця так, щоби білок підсмажився, а жовток залишився рідким. Викладіть яйце на бутерброд і додайте трохи зелені. Готово.

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