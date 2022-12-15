Рецепт французского сэндвича крок-мадам

Крок-мадам — простой сэндвич, который встречается в меню завтраков любого кафе во Франции.

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"Croquer" в переводе с французского "хрустить" и заранее можно догадаться, каким будет блюдо. Впервые сэндвич крок-мадам появился в меню ресторана в Париже в 1910 году. Однако вам необязательно покупать билеты во Францию, чтобы насладиться роскошным завтраком. На приготовление такого просто блюда вы потратите до 15 минут своего времени, а все необходимые ингредиенты, скорее всего, найдутся у вас в холодильнике.

Ингредиенты:

хлеб

твердый сыр

ветчина

сливки

сметана

1 яйцо

соль, перец

Как правило, для сэндвича крок-мадам берут тостовый хлеб, но вы можете взять любой на ваш вкус.

В классическом рецепте используют сыр Грюйер, но вы можете выбрать любой твердый сыр для приготовления. Если хотите еще более усилить вкус блюда, помимо твердого сыра можно использовать тертый пармезан.

Кроме того, в классическом рецепте сэндвича крок-мадам используют горчицу и соус бешамель. Однако бешамель имеет достаточно специфический вкус и готовить его на завтрак – достаточно хлопотно, поэтому в данном рецепте мы обойдемся без него.

Способ приготовления:

Нарежьте хлеб ломтиками по 1см. Каждый кусочек смажьте тонко с одной стороны сливочным маслом, чтобы закрыть дырочки. Затем с той же стороны, где уже есть масло, смажьте горчицей. На один ломтик положите 2 кусочка ветчины и 2 пластинки сыра. Накройте другим кусочком хлеба и обрежьте края начинки, выступающие за хлеб, чтобы сэндвич был ровным и красивым.

Взбейте одно яйцо с молоком, добавьте немного соли и перца по вкусу. Уложите в яично-молочную смесь бутерброд сначала с одной, а затем с другой стороны.

Разогрейте сковороду и смажьте растительным маслом. Поджарьте сандвич до золотистого цвета с обеих сторон и можно даже по несколько секунд прижать к боковой сковороде, чтобы они тоже хрустели.

Когда основание готово, можно приготовить верхушку. Выложите бутерброд на тарелку, а на той же сковороде сделайте яичницу из одного яйца так, чтобы белок поджарился, а желток остался жидким. Выложите яйцо на бутерброд и добавьте немного зелени. Готово.

Напомним, рецепт пышного итальянского омлета.