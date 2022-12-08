Королевский завтрак по-итальянски. Фриттата за 10 минут
Такой омлет можно приготовить с любой начинкой.
Фриттата — это пышный итальянский омлет. Готовится с разной начинкой — овощной, мясной, сырной — все по вашим пожеланиям. Приготовление займет всего 10 минут, а получите вкусный и сытный завтрак на всю семью.
Ингредиенты:
- Яйца куриные — 4 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Сливочное масло — 40 г.
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло — 20 мл
- Сыр — 100 г.
- Свежая зелень — 1/2 пучка
Способ приготовления:
В первую очередь готовим овощи. Чеснок, болгарский перец и помидор нарезаем полосками или небольшими квадратиками.
Затем обжариваем их на растительном масле. В отдельной посуде яйца взбалтываем с солью и добавляем зелень (специи по вкусу).
Отправляем в яичную массу предварительно натертый сыр и перемешиваем все ингредиенты.
Далее выливаем яично-сырную смесь к овощам, разравниваем слой сыра, равномерно распределяя по поверхности (можно лопаткой или вилкой).
Отправляем жаропрочную сковороду с омлетом в духовку на 10 минут. Рекомендуем выпекать при 200°С.
Полезная и вкусная фриттата готова к дегустации!
Напомним, рецепт нестандартной омлетной запеканки с перцем, колбасой и хлебом.