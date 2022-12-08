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Еда

Королевский завтрак по-итальянски. Фриттата за 10 минут

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Фото: pxhere.com | Фриттата

Такой омлет можно приготовить с любой начинкой.

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Фриттата — это пышный итальянский омлет. Готовится с разной начинкой — овощной, мясной, сырной — все по вашим пожеланиям. Приготовление займет всего 10 минут, а получите вкусный и сытный завтрак на всю семью.

Ингредиенты:

  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик.
  • Сливочное масло — 40 г.
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло — 20 мл
  • Сыр — 100 г.
  • Свежая зелень — 1/2 пучка

Способ приготовления:

В первую очередь готовим овощи. Чеснок, болгарский перец и помидор нарезаем полосками или небольшими квадратиками.

Затем обжариваем их на растительном масле. В отдельной посуде яйца взбалтываем с солью и добавляем зелень (специи по вкусу).

Отправляем в яичную массу предварительно натертый сыр и перемешиваем все ингредиенты.

Далее выливаем яично-сырную смесь к овощам, разравниваем слой сыра, равномерно распределяя по поверхности (можно лопаткой или вилкой).

Отправляем жаропрочную сковороду с омлетом в духовку на 10 минут. Рекомендуем выпекать при 200°С.

Полезная и вкусная фриттата готова к дегустации!

Напомним, рецепт нестандартной омлетной запеканки с перцем, колбасой и хлебом.