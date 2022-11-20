Еда
Омлетная запеканка с перцем, колбасой и хлебом: рецепт простого и сытного завтрака
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Выходные — это повод побаловать себя нестандартным завтраком.
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Такой рецепт особенной омлетной запеканки для завтрака не займет у вас много времени. Кроме того, этот рецепт рассчитан на большую семью. К тому же, это отличный вариант на тот случай, когда обычный омлет надоел.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 1 ст. л.
- колбаса/ сосиски — 500 г
- сладкий перец — 1 шт.
- яйца — 10 шт.
- молоко — 3 ст.
- соль — 1 ч. л.
- черный перец — 0,5 ч. л.
- чесночный порошок — 1 ч. л.
- луковый порошок — 1 ч. л.
- хлеб — 6 ст. нарезанного кубиками
- сыра твердый тертый — 2 ст.
- зелень для украшения
Способ приготовления:
- Смажьте форму для запекания маслом для запекания.
- В сковородке отдельно поджарьте колбасу(сосиски), снимите со сковороды и слейте лишний жир. Добавьте в ту же сковородку нарезанный болгарский перец и пассеруйте до мягкости, 2-3 минуты.
- В форму для запекания выложите хлеб, сверху выложите колбасу и болгарский перец.
- В отдельной емкости смешайте и слегка взбейте яйца, молоко и приправы.
- Равномерно вылейте яичную смесь на запеканку. Посыпьте тертым сыром.
- Все это можно приготовить вечером и поставить в холодильник на ночь, а утром достать и запечь.
- Разогрейте духовку до 160 градусов. Выпекайте без крышки 50-55 минут, или до готовности яиц.
- Перед подачей можно украсить зеленью.
Напомним, рецепт самого известного омлета во Франции.