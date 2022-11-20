Омлетная запеканка с перцем, колбасой и хлебом: рецепт простого и сытного завтрака

Выходные — это повод побаловать себя нестандартным завтраком.

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Такой рецепт особенной омлетной запеканки для завтрака не займет у вас много времени. Кроме того, этот рецепт рассчитан на большую семью. К тому же, это отличный вариант на тот случай, когда обычный омлет надоел.

Ингредиенты:

сливочное масло — 1 ст. л.

колбаса/ сосиски — 500 г

сладкий перец — 1 шт.

яйца — 10 шт.

молоко — 3 ст.

соль — 1 ч. л.

черный перец — 0,5 ч. л.

чесночный порошок — 1 ч. л.

луковый порошок — 1 ч. л.

хлеб — 6 ст. нарезанного кубиками

сыра твердый тертый — 2 ст.

зелень для украшения

Способ приготовления:

Смажьте форму для запекания маслом для запекания.

В сковородке отдельно поджарьте колбасу(сосиски), снимите со сковороды и слейте лишний жир. Добавьте в ту же сковородку нарезанный болгарский перец и пассеруйте до мягкости, 2-3 минуты.

В форму для запекания выложите хлеб, сверху выложите колбасу и болгарский перец.

В отдельной емкости смешайте и слегка взбейте яйца, молоко и приправы.

Равномерно вылейте яичную смесь на запеканку. Посыпьте тертым сыром.

Все это можно приготовить вечером и поставить в холодильник на ночь, а утром достать и запечь.

Разогрейте духовку до 160 градусов. Выпекайте без крышки 50-55 минут, или до готовности яиц.

Перед подачей можно украсить зеленью.

Напомним, рецепт самого известного омлета во Франции.