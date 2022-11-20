Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Омлетная запеканка с перцем, колбасой и хлебом: рецепт простого и сытного завтрака

Омлетная запеканка, запонка из яиц, быстрый завтра, рецепт завтрака из яиц, рецепт омлета
Фото: bakeitwithlove.com | Омлетная запеканка

Выходные — это повод побаловать себя нестандартным завтраком.

Related video

Такой рецепт особенной омлетной запеканки для завтрака не займет у вас много времени. Кроме того, этот рецепт рассчитан на большую семью. К тому же, это отличный вариант на тот случай, когда обычный омлет надоел.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 1 ст. л.
  • колбаса/ сосиски — 500 г
  • сладкий перец — 1 шт.
  • яйца — 10 шт.
  • молоко — 3 ст.
  • соль — 1 ч. л.
  • черный перец — 0,5 ч. л.
  • чесночный порошок — 1 ч. л.
  • луковый порошок — 1 ч. л.
  • хлеб — 6 ст. нарезанного кубиками
  • сыра твердый тертый — 2 ст.
  • зелень для украшения

Способ приготовления:

  • Смажьте форму для запекания маслом для запекания.
  • В сковородке отдельно поджарьте колбасу(сосиски), снимите со сковороды и слейте лишний жир. Добавьте в ту же сковородку нарезанный болгарский перец и пассеруйте до мягкости, 2-3 минуты.
  • В форму для запекания выложите хлеб, сверху выложите колбасу и болгарский перец.
  • В отдельной емкости смешайте и слегка взбейте яйца, молоко и приправы.
  • Равномерно вылейте яичную смесь на запеканку. Посыпьте тертым сыром.
  • Все это можно приготовить вечером и поставить в холодильник на ночь, а утром достать и запечь.
  • Разогрейте духовку до 160 градусов. Выпекайте без крышки 50-55 минут, или до готовности яиц.
  • Перед подачей можно украсить зеленью.

Напомним, рецепт самого известного омлета во Франции.