Їжа
Омлетна запіканка з перцем, ковбасою та хлібом: рецепт простого та ситного сніданку
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Вихідні — це привід потішити себе нестандартним сніданком.
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Такий рецепт особливої омлетної запіканки для сніданку не забере багато часу. Крім того, цей рецепт розрахований на велику родину. До того ж це чудовий варіант на той випадок, коли звичайний омлет набрид.
Складові:
- вершкове масло — 1 ст. л.
- ковбаса/сосиски — 500 г
- солодкий перець — 1 шт.
- яйця — 10 шт.
- молоко — 3 ст.
- сіль — 1 ч. л.
- чорний перець — 0,5 ч. л.
- часниковий порошок — 1 ч. л.
- цибулевий порошок — 1 ч. л.
- хліб — 6 ст. нарізаного кубиками
- сир твердий тертий — 2 ст.
- зелень для прикраси
Спосіб приготування:
- Змастіть форму для запікання олією для запікання.
- У сковорідці окремо підсмажте ковбасу (сосиски), зніміть зі сковороди та злийте зайвий жир. Додайте в ту саму сковорідку нарізаний болгарський перець і пасеруйте до м'якості, 2-3 хвилини.
- У форму для запікання викладіть хліб, зверху викладіть ковбасу та болгарський перець.
- В окремій місткості змішайте і злегка збийте яйця, молоко та приправи.
- Поступово вилийте яєчну суміш на запіканку. Посипте тертим сиром.
- Все це можна приготувати ввечері та поставити в холодильник на ніч, а вранці дістати та запекти.
- Розігрійте духовку до 160 градусів. Випікайте без кришки 50-55 хвилин, або до готовності яєць.
- Перед подачею можна прикрасити зеленню.
Нагадаємо, рецепт найвідомішого омлету у Франції.