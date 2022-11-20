Омлетна запіканка з перцем, ковбасою та хлібом: рецепт простого та ситного сніданку

Вихідні — це привід потішити себе нестандартним сніданком.

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Такий рецепт особливої омлетної запіканки для сніданку не забере багато часу. Крім того, цей рецепт розрахований на велику родину. До того ж це чудовий варіант на той випадок, коли звичайний омлет набрид.

Складові:

вершкове масло — 1 ст. л.

ковбаса/сосиски — 500 г

солодкий перець — 1 шт.

яйця — 10 шт.

молоко — 3 ст.

сіль — 1 ч. л.

чорний перець — 0,5 ч. л.

часниковий порошок — 1 ч. л.

цибулевий порошок — 1 ч. л.

хліб — 6 ст. нарізаного кубиками

сир твердий тертий — 2 ст.

зелень для прикраси

Спосіб приготування:

Змастіть форму для запікання олією для запікання.

У сковорідці окремо підсмажте ковбасу (сосиски), зніміть зі сковороди та злийте зайвий жир. Додайте в ту саму сковорідку нарізаний болгарський перець і пасеруйте до м'якості, 2-3 хвилини.

У форму для запікання викладіть хліб, зверху викладіть ковбасу та болгарський перець.

В окремій місткості змішайте і злегка збийте яйця, молоко та приправи.

Поступово вилийте яєчну суміш на запіканку. Посипте тертим сиром.

Все це можна приготувати ввечері та поставити в холодильник на ніч, а вранці дістати та запекти.

Розігрійте духовку до 160 градусів. Випікайте без кришки 50-55 хвилин, або до готовності яєць.

Перед подачею можна прикрасити зеленню.

Нагадаємо, рецепт найвідомішого омлету у Франції.