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Омлетна запіканка з перцем, ковбасою та хлібом: рецепт простого та ситного сніданку

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Фото: bakeitwithlove.com | Омлетна запіканка

Вихідні — це привід потішити себе нестандартним сніданком.

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Такий рецепт особливої омлетної запіканки для сніданку не забере багато часу. Крім того, цей рецепт розрахований на велику родину. До того ж це чудовий варіант на той випадок, коли звичайний омлет набрид.

Складові:

  • вершкове масло — 1 ст. л.
  • ковбаса/сосиски — 500 г
  • солодкий перець — 1 шт.
  • яйця — 10 шт.
  • молоко — 3 ст.
  • сіль — 1 ч. л.
  • чорний перець — 0,5 ч. л.
  • часниковий порошок — 1 ч. л.
  • цибулевий порошок — 1 ч. л.
  • хліб — 6 ст. нарізаного кубиками
  • сир твердий тертий — 2 ст.
  • зелень для прикраси

Спосіб приготування:

  • Змастіть форму для запікання олією для запікання.
  • У сковорідці окремо підсмажте ковбасу (сосиски), зніміть зі сковороди та злийте зайвий жир. Додайте в ту саму сковорідку нарізаний болгарський перець і пасеруйте до м'якості, 2-3 хвилини.
  • У форму для запікання викладіть хліб, зверху викладіть ковбасу та болгарський перець.
  • В окремій місткості змішайте і злегка збийте яйця, молоко та приправи.
  • Поступово вилийте яєчну суміш на запіканку. Посипте тертим сиром.
  • Все це можна приготувати ввечері та поставити в холодильник на ніч, а вранці дістати та запекти.
  • Розігрійте духовку до 160 градусів. Випікайте без кришки 50-55 хвилин, або до готовності яєць.
  • Перед подачею можна прикрасити зеленню.

Нагадаємо, рецепт найвідомішого омлету у Франції.