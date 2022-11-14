Рецепт найвідомішого сніданку Франції

Франція подарувала нам рецепт незвичайного та смачного омлету.

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Омлет Пуляр у 19 столітті вигадала Аннет Пуляр, яка жила на французькому острові Мон-Сен-Мішель. Начебто вона вирішила відкрити готель, де хотіла приймати мандрівників, а також годувати їх смачною їжею. Згідно з легендою, рецепт їй підказав один із гостей готелю — він продемонстрував їй швидке приготування яєць на вогні. Омлет вийшов таким смачним та поживним, що незабаром прославився на все місто, а потім і на всю Францію.

Але приготувати цю страву насправді зможе кожен.

Складові:

яйця курячі — 5 шт;

молоко/вершки — 2 ст. л;

сіль на смак;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

Відокремте жовтки від білків. Білки помістіть у холодну, чисту та суху миску, додайте до них щіпку солі. Збийте міксером до стійких піків, а жовтки збийте трохи віничком з молоком, щоб зробити їх однорідними.

Розігрійте сковороду, змастіть шматочком вершкового масла, поставте вогонь на мінімум і вилийте жовтки, розподіливши їх на всій поверхні сковороди.

Коли жовтки трохи схопляться, викладіть лопаткою на них збиті білки й розподіліть рівномірно поверхнею. Накрийте кришкою та смажте на маленькому вогні 3-5 хвилин.

Спочатку ваш омлет дуже підніметься, але, як тільки ви знімете кришку, впаде. Так і має бути, і він все одно залишиться високим і пишним.

Перевірити готовність можна лопаткою, приклавши її до білків. Якщо прилипає, варто ще трохи потримати омлет на сковороді. Якщо не прилипає — забирайте.

Подають омлет зазвичай, розрізавши навпіл і поклавши його частини одна на одну, щоб жовток був зверху.

Нагадаємо, швидкий рецепт сирників, які зможе приготувати кожен.