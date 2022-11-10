Швидкий рецепт сирників, які зможе приготувати кожен

Простий рецепт класичних сирників, за яким вони завжди виходять.

Related video

Простий рецепт класичних сирників допоможе вам приготувати цю просту страву ще швидше, а також отримати неперевершений смак.

Інгредієнти:

400 г сиру (9 % жирності);

1 яйце:

3 ст. л. борошна (і додатково для паніровки);

3 ст. л. цукру;

3-4 ст. л. соняшникової олії для смаження;

1 дрібка солі;

10 г ванільного цукру.

Спосіб приготування:

Сир висипати в невелику скляну або пластикову миску, розмішати, додати дрібку солі, одне яйце, цукор і ванільний цукор. Сир можете взяти будь-який, який вам більше подобається. Змішайте інгредієнти до однорідної маси. Потім додайте 3 ст. л. пшеничного борошна. Якщо сир виявився досить вологим, то додайте ще одну столову ложку борошна. Але головне не переборщити, щоб сирники вийшли ніжними та повітряними. Далі змочіть руки невеликою кількістю олії і скатайте із сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см. Приплюсніть кульки руками або ножем, щоб вийшли красиві невеликі сирники. Запаніруйте їх у борошні й обсмажте на соняшниковій олії на середньому вогні. Сковорідка для сирників має добре розігрітися. Не зменшуйте вогонь під час смаження, так у вас вийде ідеальне прожарювання. Слідкуйте, щоб сирники не пригоріли.

Щоб отримати красиву золотаву скоринку, потрібно обсмажувати сирники по 2-3 хвилини з кожного боку. Але у вас може піти трохи більше чи менше часу.

Нагадаємо, як приготувати прості гарячі бутерброди у лаваші.