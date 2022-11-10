Швидкий рецепт сирників, які зможе приготувати кожен
Простий рецепт класичних сирників, за яким вони завжди виходять.
Простий рецепт класичних сирників допоможе вам приготувати цю просту страву ще швидше, а також отримати неперевершений смак.
Інгредієнти:
- 400 г сиру (9 % жирності);
- 1 яйце:
- 3 ст. л. борошна (і додатково для паніровки);
- 3 ст. л. цукру;
- 3-4 ст. л. соняшникової олії для смаження;
- 1 дрібка солі;
- 10 г ванільного цукру.
Спосіб приготування:
Сир висипати в невелику скляну або пластикову миску, розмішати, додати дрібку солі, одне яйце, цукор і ванільний цукор. Сир можете взяти будь-який, який вам більше подобається. Змішайте інгредієнти до однорідної маси. Потім додайте 3 ст. л. пшеничного борошна. Якщо сир виявився досить вологим, то додайте ще одну столову ложку борошна. Але головне не переборщити, щоб сирники вийшли ніжними та повітряними. Далі змочіть руки невеликою кількістю олії і скатайте із сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см. Приплюсніть кульки руками або ножем, щоб вийшли красиві невеликі сирники. Запаніруйте їх у борошні й обсмажте на соняшниковій олії на середньому вогні. Сковорідка для сирників має добре розігрітися. Не зменшуйте вогонь під час смаження, так у вас вийде ідеальне прожарювання. Слідкуйте, щоб сирники не пригоріли.
Щоб отримати красиву золотаву скоринку, потрібно обсмажувати сирники по 2-3 хвилини з кожного боку. Але у вас може піти трохи більше чи менше часу.
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