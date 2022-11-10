Быстрый рецепт сырников, которые сможет приготовить каждый

Простой рецепт классических сырников, по которому они всегда получаются.

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Простой рецепт классических сырников поможет вам приготовить это простое блюдо еще быстрее, а также получить непревзойденный вкус.

Ингредиенты:

400 г творога (9 % жирности);

1 яйцо:

3 ст. л. муки (и дополнительно для панировки);

3 ст. л. сахара;

3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки;

1 щепотка соли;

10 г ванильного сахара.

Способ приготовления:

Творог высыпать в небольшую стеклянную или пластиковую миску, размешать, добавить щепотку соли, одно яйцо, сахар и ванильный сахар. Творог можете взять любой, какой вам больше нравится. Смешайте ингредиенты до получения однородной массы. Затем добавьте 3 ст. л. пшеничной муки. Если творог оказался достаточно влажным, то добавьте еще одну столовую ложку муки. Но главное не переборщить, чтобы сырники получились нежными и воздушными. Далее смочите руки небольшим количеством подсолнечного масла и скатайте из творожной массы небольшие шарики диаметром 3-4 см. Приплюсните шарики руками или ножом, чтобы получились красивые небольшие сырники. Запанируйте их в муке и обжарьте на подсолнечном масле на среднем огне. Сковородка для сырников должна хорошо разогреться. Не уменьшайте огонь при жарке, так у вас получится идеальная прожарка. Следите, чтобы сырники не пригорели.

Чтобы получить красивую золотистую корочку нужно обжаривать сырники по 2-3 минуты с каждой стороны. Но у вас может уйти немного больше или меньше времени.

Напомним, как приготовить простые горячие бутерброды в лаваше.