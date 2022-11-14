Рецепт самого известного омлета во Франции

Франция подарила нам рецепт необычного и вкусного омлета.

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Омлет Пуляр в 19 веке придумала Аннет Пуляр, которая проживала на французском острове Мон-Сен-Мишель. Как гласит легенда, она решила открыть отель, где хотела принимать гостей-путешественников, а также угощать их вкусной едой. Известно, что рецепт ей подсказал один из гостей отеля — он продемонстрировал ей быстрое приготовление яиц на огне. Омлет получился таким вкусным и питательным, что скоро прославился на весь город и остров, а позже — и на всю Францию.

Самое приятное заключается в том, что приготовить это блюдо на самом деле сможет каждый.

Ингредиенты:

яйца куриные — 5 шт;

молоко/сливки — 2 ст. л;

соль по вкусу;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Отделите желтки от белков. Белки поместите в холодную, чистую и сухую миску, добавьте к ним щепотку соли. Взбейте миксером до стойких пиков, а желтки немного взбейте венчиком с молоком, чтобы сделать их однородными.

Разогрейте сковороду, смажьте кусочком сливочного масла, поставьте огонь на минимум и вылейте желтки, распределив их по всей поверхности сковороды.

Когда желтки немного схватятся, выложите лопаткой на них взбитые белки и равномерно распределите по поверхности. Накройте крышкой и жарьте на маленьком огне 3-5 минут.

Изначально ваш омлет очень поднимется, но, как только вы снимете крышку, упадет. Так и должно быть и он все равно останется высоким и пышным.

Проверить готовность можно лопаткой, приложив ее к белкам. Если прилипает, то стоит еще немного подержать омлет на сковороде. Если не прилипает — снимайте.

Подают омлет обычно, разрезав пополам и положив его части друг на друга, чтобы желток был сверху.

Напомним, быстрый рецепт сырников, которые сможет приготовить каждый.