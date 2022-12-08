Королівський сніданок по-італійськи. Фритата за 10 хвилин

Такий омлет можна приготувати з будь-якою начинкою.

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Фритата — це пишний італійський омлет. Готується з різною начинкою — овочевою, м'ясною, сирною — все за вашими побажаннями. Приготування займе лише 10 хвилин, а ви отримайте смачний і поживний сніданок на всю родину.

Інгредієнти:

яйця курячі — 4 шт.;

помідор – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

вершкове масло — 40 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

рослинна олія — 20 мл;

сир — 100 г;

свіжа зелень — 1/2 пучка.

Спосіб приготування:

Насамперед готуємо овочі. Часник, болгарський перець і помідор нарізаємо смужками або невеликими квадратиками.

Потім обсмажуємо їх на олії. В окремому посуді яйця збовтуємо із сіллю та додаємо зелень (спеції за смаком).

Відправляємо в яєчну масу попередньо натертий сир і перемішуємо всі інгредієнти.

Далі виливаємо яєчно-сирну суміш до овочів, розрівнюємо шар сиру, рівномірно розподіляючи по поверхні (можна лопаткою або виделкою).

Відправляємо жароміцну сковороду з омлетом у духовку на 10 хвилин. Рекомендуємо випікати за 200°С.

Корисна та смачна фритата готова до дегустації!

Нагадаємо, рецепт нестандартної омлетної запіканки з перцем, ковбасою та хлібом.