Сытный обед пастухов. Рецепт настоящего закарпатского бограча

Это вкусное и пряное блюдо подают во всех ресторанах Закарпатской области, но его просто приготовить и на собственной кухне.

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Бограч – это популярное блюдо из венгерской кухни. Еще его называют бограч-гуляш, а этимология нзвания очень проста? Венгерское слово gulya означает коровье стадо, а gulyas – это пастух коров. Веками пастухи готовили мясо в bogracs, то есть котелках. Так и получилось название, дословно – гуляш в котелке.

Рецептов бограча много, но обязательно положить в него много паприки, добавить побольше мясо и сдобрить острым соусом, тогда блюдо получится сытным и пряным, заменяющим и первое и второе.

Закарпатский бограч

Ингредиенты:

Говядина – 0,5 кг;

Свиная шея – 0,5 кг;

Сало – 150 гр;

Три луковицы;

Паприка – три ст. л.;

Картофель – 500 гр;

Два красных перца;

Пять помидоров;

Две морковки;

Тмин – 1 ст. л.;

зелень петрушки или сельдерея, перец чили, соль, чеснок, копченая паприка.

В настоящем бограче мяса должно быть много, так что экономить тут не нужно. Разогреваем кастрюлю на огне и поджариваем там мелко нарезанное сало, пока не вытопится жир и не образуются шкварки. Потом забрасываем нарезанный лук и жарим до золотистого цвета. Добавляет три столовые ложки паприки.

На этом этапе нужно быть внимательным: лук не должен подгореть, а паприка должна впитать жир. Так что мешайте то, что в котелке и добавляйте порезанное небольшими кусочками мясо и немного воды. Тушите около 20 минут, а после добавляйте нарезанную средними кусками морковку и картошку. Добавьте еще немного воды и тушите полчаса.

Помидоры и сладкие перцы нарежьте крупными кусками, чеснок мелко порежьте, или пропустите через пресс. Чеснока берите по своему вкусу, но пары зубчиков для начала хватит. Добавьте все это к прочим ингредиентам и хорошо перемешайте, долейте еще немного воды и положите тмин и немного перца чили – свежего, или сушеного. Также можно добавить копченой паприки. Бограч не должен быть слишком густым, найдите свой баланс.

Тушите еще минут двадцать, пока мясо не станет мягким. В конце посолите и добавьте зелень. Если любите поострее – то смело добавляйте больше перца чили, или каждый в свою тарелку может добавить любой острый соус по своему вкусу. Традиционно, бограч делается очень острым, но это не всем подойдет.

Также вы можете приготовить сытное жаркое из свинины с картофелем и морковью. Простое и вкусное блюдо для зимнего ужина.