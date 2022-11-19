Отличное блюдо для всей семьи. Рецепт жаркого из свинины с картофелем

С наступлением холодов пришло время готовить сытное и вкусное жаркое с соусом.

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Хоть изначально жарким называлось блюдо из жареного мяса без соуса, но сейчас оно скорей ассоциируется с чем-то, напоминающим венгерский гуляш. А это значит, что вкусное жаркое включает в себя мясо, картофель, морковь. А далее вы можете выбрать то мясо, что предпочитаете и добавить в свое жаркое все, что вам по душе: сладкий перец, лесные грибы, или томаты.

Также в жаркое можно добавить зеленый горошек, или спаржевую фасоль. Можно добавить и консервированную красную, или белую фасоль, тогда блюдо получится еще более сытным.

Жаркое в любом случае получится вкусным. Но для начала стоит попробовать приготовить базовый рецепт.

Жаркое из свинины с морковью и картофелем

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр;

Картофель – 500 гр;

Морковь – 200 гр;

Вода – 200 мл;

Лук репчатый – 150 гр;

Растительное масло – 100 мл;

Томатная паста – 150 гр;

Два зубка чеснока;

Лавровый лист, соль, перец горошком, зелень.

Для жаркого лучше выбрать сочную и мягкую часть туши: окорок, или шейку. Выбранный кусок моем и сушим бумажными полотенцами. Нарезаем мясо на куски. Если есть лишний жир, его можно обрезать.

Картофель чистим, моем и крупно нарезаем, в домашнем жарком должна чувствоваться фактура. Лук чистим и режем кубиками, Морковку чистим и также режем кубиками, чеснок пропускаем через пресс.

Разогреваем кастрюлю на огне, наливаем растительное масло, когда оно нагреется – выкладываем мясо и обжариваем со всех сторон. Добавляем лук и морковь, убавляем огонь и также обжариваем, добавляем чеснок. Теперь пришло время картофеля. Слегка обжариваем, наливаем воду, так чтобы покрыты были полностью все ингредиенты. Добавляем томатную пасту, лавровый лист, горошины перца, солим по вкусу.

Тушим наше жаркое на слабом огне под закрытой крышкой в течение одного часа. Если жидкости маловато, можно добавить еще воды. Также можно добавить бульон, если вы запаслись им заранее. Бульон можно хранить замороженным в морозилке для таких случаев. В финале добавляем зелень. Тут выбор только за вами, но классика – это петрушка и укроп.