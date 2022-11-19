Чудова страва для всієї родини. Рецепт печені зі свинини з картоплею

З настанням холодів настав час готувати ситну та смачну печеню із соусом.

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Хоч спочатку печеня називалася страва зі смаженого м'яса без соусу, але зараз вона ймовірніше асоціюється з чимось, що нагадує угорський гуляш. А це означає, що смачна печеня включає м'ясо, картопля, морква. А далі ви можете вибрати те м'ясо, що віддаєте перевагу і додати у свою печеню все, що вам до вподоби: солодкий перець, лісові гриби, або томати.

Також до печені можна додати зелений горошок, або спаржеву квасолю. Можна додати і консервовану червону, або білу квасолю, тоді страва вийде ще більш ситною.

Печеня у будь-якому випадку вийде смачною. Але спочатку варто спробувати приготувати базовий рецепт.

Печеня зі свинини з морквою та картоплею

Складові:

Свинина — 500 г;

Картопля — 500 г;

Морква — 200 г;

Вода — 200 мл;

Цибуля ріпчаста — 150 г;

Рослинна олія — 100 мл;

Томатна паста — 150 г;

Два зубки часнику;

Лавровий лист, сіль, горошок перець, зелень.

Для жаркого краще вибрати соковиту та м'яку частину туші: окіст, або шию. Вибраний шматок миємо і витираємо сухим паперовими рушниками. Нарізаємо м'ясо на шматки. Якщо зайвий жир, його можна обрізати.

Картоплю чистимо, миємо і крупно нарізаємо, в домашній печені повинна відчуватися фактура. Цибулю чистимо і ріжемо кубиками, Морквину чистимо і також ріжемо кубиками, часник пропускаємо через прес.

Розігріваємо каструлю на вогні, наливаємо олію, коли вона нагріється — викладаємо м'ясо і обсмажуємо з усіх боків. Додаємо цибулю та моркву, зменшуємо вогонь і також обсмажуємо, додаємо часник. Тепер настав час картоплі. Злегка обсмажуємо, наливаємо воду, щоб покриті були повністю всі інгредієнти. Додаємо томатну пасту, лавровий лист, горошини перцю, солимо до смаку.

Тушкуємо нашу печеню на слабкому вогні під закритою кришкою протягом однієї години. Якщо рідини обмаль, можна додати ще води. Також можна додати бульйон, якщо ви запаслися ним заздалегідь. Бульйон можна зберігати замороженим у морозилці для таких випадків. У фіналі додаємо зелень. Тут вибір лише за вами, але класика — це петрушка та кріп.