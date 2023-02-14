Изумительные свиные ребрышки с пикантным соусом в духовке: пошаговый рецепт

Чтобы ребрышки получились еще более сочными и мягкими, рекомендуется подержать их в духовке 3-4 часа при температуре 120 градусов.

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Нежные, сочные, буквально тающие во рту свиные ребрышки с легкой остринкой – что может быть лучше для обеда или даже ужина. Сытные, с паприкой имбирем они станут изюминкой любого стола, а домочадцы обязательно захотят добавки. Предлагаем приготовить это блюдо по рецепту из блога "Вкусные рецепты".

Пикантные свиные ребрышки

Ингредиенты:

Ребра – 1 кг;

Растительное масло;

Специи (паприка, красный перец, чесночный порошок, сахар, соль) – по 1,5 ч. л.

Для соуса к мясу:

Лимонный сок – 30 мл;

Соевый соус – 15 мл;

Сливовое варенье – 75 гр;

Имбирь – 15 гр.

Способ приготовления:

Свиные ребра хорошо помыть под проточной водой, обсушить на бумажном полотенце, удалить все лишнее и порезать порциями по 1-2 косточки. Хорошо смазать растительным маслом.

Все специи перемешать до однородности и обвалять ребрышки в этой смеси, замариновать. Лучше оставить мясо мариноваться на всю ночь. Так оно хорошо пропитается и вберет в себя максимальное количество вкуса.

Промаринованное мясо выложить на глубокий противень, застеленный фольгой, сверху тоже прикрыть фольгой и отправить в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на два часа.

Пока мясо запекается, готовим соус. В сливовое варенье добавить лимонный сок, мелко тертый имбирь и соевый соус, хорошо вымешать. Чтобы масса получилась более однородной, лучше воспользоваться блендером.

Ребра вынуть из духовки, снять верхнюю фольгу, смазать их соусом и отправить в духовку на 15 минут, подняв температуру до 180 градусов.

Для тех, кто хочет добиться еще большего эффекта от блюда, автор советует готовить их 3-4 часа при температуре 120 градусов. Благодаря низкой температуре и долгому приготовлению ребра не теряют сок и получаются нежными и мягкими.

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