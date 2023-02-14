Изумительные свиные ребрышки с пикантным соусом в духовке: пошаговый рецепт
Чтобы ребрышки получились еще более сочными и мягкими, рекомендуется подержать их в духовке 3-4 часа при температуре 120 градусов.
Нежные, сочные, буквально тающие во рту свиные ребрышки с легкой остринкой – что может быть лучше для обеда или даже ужина. Сытные, с паприкой имбирем они станут изюминкой любого стола, а домочадцы обязательно захотят добавки. Предлагаем приготовить это блюдо по рецепту из блога "Вкусные рецепты".
Пикантные свиные ребрышки
Ингредиенты:
- Ребра – 1 кг;
- Растительное масло;
- Специи (паприка, красный перец, чесночный порошок, сахар, соль) – по 1,5 ч. л.
Для соуса к мясу:
- Лимонный сок – 30 мл;
- Соевый соус – 15 мл;
- Сливовое варенье – 75 гр;
- Имбирь – 15 гр.
Способ приготовления:
Свиные ребра хорошо помыть под проточной водой, обсушить на бумажном полотенце, удалить все лишнее и порезать порциями по 1-2 косточки. Хорошо смазать растительным маслом.
Все специи перемешать до однородности и обвалять ребрышки в этой смеси, замариновать. Лучше оставить мясо мариноваться на всю ночь. Так оно хорошо пропитается и вберет в себя максимальное количество вкуса.
Промаринованное мясо выложить на глубокий противень, застеленный фольгой, сверху тоже прикрыть фольгой и отправить в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на два часа.
Пока мясо запекается, готовим соус. В сливовое варенье добавить лимонный сок, мелко тертый имбирь и соевый соус, хорошо вымешать. Чтобы масса получилась более однородной, лучше воспользоваться блендером.
Ребра вынуть из духовки, снять верхнюю фольгу, смазать их соусом и отправить в духовку на 15 минут, подняв температуру до 180 градусов.
Для тех, кто хочет добиться еще большего эффекта от блюда, автор советует готовить их 3-4 часа при температуре 120 градусов. Благодаря низкой температуре и долгому приготовлению ребра не теряют сок и получаются нежными и мягкими.
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