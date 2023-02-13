Идея для вкусного ужина: корзиночки из куриного фарша с начинкой

В качестве гарнира к таким корзинкам модно сделать картофельное пюре.

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Куриное мясо пользуется заслуженной любовью у большинства людей, поскольку оно нежирное, но очень вкусное, а разнообразие блюд, которые из него можно приготовить, впечатляет. Для тех, кто ломает голову, чем порадовать домочадцев на ужин, имея в холодильнике немного куриного фарша, рекомендуем испробовать рецепт корзиночек из блога "Вкусные рецепты".

Корзиночки из куриного фарша с начинкой

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 гр;

Шампиньоны – 250 гр;

Луковица – 1 шт;

Помидоры – 2 шт;

Сыр – 70 гр;

Зелень;

Соль, перец, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе порезать на кусочки и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере, посолить, поперчить, добавить специи.

Лук, шампиньоны и помидоры мелко порезать. Лук и шампиньоны и тушить на огне ниже среднего на сковородке без масла около 10 минут, пока не выйдет вся вода. Затем туда же отправить помидоры и тушить еще 4 минуты.

В формы для корзиночек влажными руками уложить фарш, сформировав корзинки. В каждую из них сложить фарш из жареных помидоров и грибов. Отправить в разогретую д0 180 градусов духовку на 20-25 минут. Затем вынуть форму, посыпать каждую корзинку тертым сыром и отправить обратно еще на 5 минут. При подаче на стол можно посыпать корзинки мелко порезанной зеленью.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить курицу в сырно-сливочном соусе.