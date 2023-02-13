Идея для вкусного ужина: корзиночки из куриного фарша с начинкой
В качестве гарнира к таким корзинкам модно сделать картофельное пюре.
Куриное мясо пользуется заслуженной любовью у большинства людей, поскольку оно нежирное, но очень вкусное, а разнообразие блюд, которые из него можно приготовить, впечатляет. Для тех, кто ломает голову, чем порадовать домочадцев на ужин, имея в холодильнике немного куриного фарша, рекомендуем испробовать рецепт корзиночек из блога "Вкусные рецепты".
Корзиночки из куриного фарша с начинкой
Ингредиенты:
- Куриное филе – 300 гр;
- Шампиньоны – 250 гр;
- Луковица – 1 шт;
- Помидоры – 2 шт;
- Сыр – 70 гр;
- Зелень;
- Соль, перец, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
Куриное филе порезать на кусочки и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере, посолить, поперчить, добавить специи.
Лук, шампиньоны и помидоры мелко порезать. Лук и шампиньоны и тушить на огне ниже среднего на сковородке без масла около 10 минут, пока не выйдет вся вода. Затем туда же отправить помидоры и тушить еще 4 минуты.
В формы для корзиночек влажными руками уложить фарш, сформировав корзинки. В каждую из них сложить фарш из жареных помидоров и грибов. Отправить в разогретую д0 180 градусов духовку на 20-25 минут. Затем вынуть форму, посыпать каждую корзинку тертым сыром и отправить обратно еще на 5 минут. При подаче на стол можно посыпать корзинки мелко порезанной зеленью.
Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить курицу в сырно-сливочном соусе.