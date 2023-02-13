Ідея для смачної вечері: кошики з курячого фаршу з начинкою

Як гарнір до таких кошиків можна зробити картопляне пюре.

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Куряче м'ясо користується заслуженою любов'ю в більшості людей, оскільки воно нежирне, але дуже смачне, а різноманітність страв, які можна приготувати, вражає. Для тих, хто ламає голову, чим порадувати домочадців на вечерю, маючи в холодильнику трохи курячого фаршу, рекомендуємо випробувати рецепт кошиків із блогу "Смачні рецепти".

Кошички з курячого фаршу з начинкою

Інгредієнти:

Куряче філе — 300 гр;

Печериці — 250 гр;

Цибулина — 1 шт.;

Помідори —– 2 шт.;

Сир — 70 гр;

Зелень;

Сіль, перець, спеції — до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізати на шматочки та пропустити через м'ясорубку або подрібнити в блендері, посолити, поперчити, додати спеції.

Цибулю, печериці та помідори дрібно порізати. Цибулю та печериці тушкувати на вогні, нижчому за середній, на сковорідці без олії близько 10 хвилин, доки вийде вся вода. Потім туди відправити помідори й тушкувати ще 4 хвилини.

У форми для кошиків вологими руками викласти фарш, сформувавши кошики. У кожну з них скласти фарш зі смажених помідорів і грибів. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Потім вийняти форму, посипати кожен кошик тертим сиром і відправити ще на 5 хвилин. Під час подачі на стіл можна посипати кошики дрібно нарізаною зеленню.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати курку в сирно-вершковому соусі.