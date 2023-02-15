Сытно и очень вкусно. Как приготовить идеальный гуляш по-тоскански

Гуляш, в котором венгерское начало отлично совпало с итальянским характером.

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То, что гуляш делают только в Венгрии — глубочайшее заблуждение! Поверьте, в Тоскане с этим справляются ничуть не хуже. Получается прекрасный сытный, согревающий суп. Хотя, конечно, уйдет на него немало…

Гуляш по-тоскански

Ингредиенты (на 4 порции):

Чеснок — 9 зубчиков

Сельдерей — 1 палочка

Морковь

Луковица

Оливковое масло

Сушеный чили

Молотый перец

Говядина — 500 гр

Свинина — 100 гр

Мука — 2 ст. л.

Помидоры — 500-600 гр

Розмарин

Красное вино — 200 мл

Томатная паста — 1 ст.л.

Мелко порезать чеснок, сельдерей, лук и морковь. В большую кастрюлю добавить оливковое масло и овощи, обжарить их на медленном огне с чили, солью и черным перцем.

Порезать говядину и свинину на кусочки и обвалять в муке. Добавить в кастрюлю с овощами и обжарить на среднем огне в течение 5 минут. Добавить помидоры, 7 целых зубчиков чеснока, пару веточек розмарина, готовить 10 минут.

Влить вино (в идеале — кьянти) и дать ему основательно покипеть на большом огне. Добавить томатную пасту и воды, чтобы она полностью покрывала мясо. Затем снизить огонь и тушить в течение 3 часов на плите или в духовке при 160 градусах. Проверяйте время от времени, чтобы мясо не пересыхало, добавляйте немного кипящей воды, если необходимо.

Когда блюдо готово, в кастрюле должен быть густой соус и очень нежное мясо. Попробуйте его и приправьте по вкусу.

Идеальное дополнение к тосканскому гуляшу — бокал того вина, в котором он готовился. И да — гуляш вкуснее на следующий день, поэтому лучше готовить его заранее.