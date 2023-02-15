Поживно та дуже смачно. Як приготувати ідеальний гуляш по-тосканськи

Гуляш, у якому угорське походження чудово збіглося з італійським характером.

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Те, що гуляш роблять тільки в Угорщині — величезна омана! Повірте, у Тоскані із цим справляються анітрохи не гірше. Виходить прекрасна поживна страва, що зігріває. Хоча, звичайно, піде на нього чимало…

Гуляш по-тосканськи

Інгредієнти (на 4 порції):

часник — 9 зубчиків;

селера — 1 паличка;

морква;

цибулина;

оливкова олія;

сушений чилі;

мелений перець;

яловичина — 500 г;

свинина — 100 г;

борошно — 2 ст. л.;

помідори — 500-600 г;

розмарин;

червоне вино — 200 мл;

томатна паста – 1 ст. л.

Дрібно порізати часник, селеру, цибулю та моркву. У велику каструлю додати оливкову олію та овочі, обсмажити їх на повільному вогні з чилі, сіллю та чорним перцем.

Порізати яловичину та свинину на шматочки й обваляти в борошні. Додати в каструлю з овочами та обсмажити на середньому вогні протягом 5 хвилин. Додати помідори, 7 цілих зубчиків часнику, кілька гілочок розмарину, готувати 10 хвилин.

Влити вино (в ідеалі — к'янті) і дати йому добряче покипіти на великому вогні. Додати томатну пасту та води, щоб вона повністю покривала м'ясо. Потім зменшити вогонь і тушкувати протягом 3 годин на плиті або в духовці при 160 градусах. Перевіряйте час від часу, щоб м'ясо не пересихало, додайте трохи окропу, якщо необхідно.

Коли страва готова, у каструлі має бути густий соус і дуже ніжне м'ясо. Спробуйте його і приправте до смаку.

Ідеальний додаток до тосканського гуляшу — келих того вина, в якому він готувався. І ще — гуляш смачніший на наступний день, тому краще готувати його заздалегідь.