Вкусно на завтрак. Рецепт омлета с фаршем, шампиньонами и шпинатом

С виду — салат, но по сути — омлет

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Конечно, готовить этот вариант омлета дольше, чем базовый. Но, в конце концов, полчаса, потраченные на него, принесут вам удовольствие от изысканного вкуса и насытят надолго — а что еще нужно от хорошего завтрака?

Омлет с фаршем, шампиньонами и шпинатом

Ингредиенты

Шампиньоны — 200 гр.

Луковица

Чеснок — 4 зубчика

Шпинат — 200 гр

Говяжий фарш — 450 гр

Яйца — 6

Сливочное масло — 2 ч.л.

Вустерский соус — 1 ч.л.

Соус табаско — 1 ч.л.

Молотый мускатный орех — четверть ч.л.

Соль, перец

Растопите пару столовых ложек сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Добавьте слой тонко нарезанных шампиньонов и дайте им поджариться до золотистого цвета (это займет минут 5). Когда шампиньоны поджарятся, добавьте нарезанный кубиками лук и давленный (или мелко рубленый) чеснок, посолите и поперчите. Жарьте на среднем огне в течение 5-7 минут до мягкости лука. Затем добавьте в сковороду промытые и просушенные листья шпината. Тщательно перемешайте и держите на огне, пока шпинат не увянет.

Готовую смесь переложите в отдельную емкость, а сковороду верните на огонь. Добавьте в нее говяжий фарш, вустерский соус, перец, мускатный орех и немного соли. Разбейте фарш лопаткой и обжарьте до золотисто-румяного цвета в течение 8-10 минут. Готовый фарш переложите в миску с обжаренными грибами, а сковороду еще раз верните на огонь.

На очень слабом огне растопите на ней столовую ложку сливочного масла. Яйца тщательно взбейте в миске с соусом табаско, вылейте в сковороду. Жарьте омлет на слабом огне, периодически помешивая в течение 5-7 минут. Говядину с овощами и грибами добавьте в сковороду с омлетом, тщательно перемешайте, подержите на огне еще в течение пары минут.

Ваш омлет готов! Разложите его на тарелки и подавайте к столу с ломтиком свежего, хрустящего хлеба.