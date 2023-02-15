Смачно на сніданок. Рецепт омлету з фаршем, печерицями та шпинатом

На вигляд — салат, але по суті — омлет

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Звичайно, готувати цей варіант омлету довше, ніж базовий. Але, зрештою, півгодини, витрачені на нього, принесуть вам задоволення від вишуканого смаку і наситять надовго — а що ще треба від сніданку?

Омлет з фаршем, печерицями та шпинатом

Складові

Печериці — 200 гр.

Цибулина

Часник — 4 зубчики

Шпинат — 200 гр

Яловичий фарш — 450 гр

Яйця — 6

Вершкове масло — 2 ч.л.

Вустерський соус – 1 ч.л.

Соус табаско – 1 ч.л.

Мелений мускатний горіх — чверть ч.л.

Сіль, перець

Розтопіть пару столових ложок вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні. Додайте шар тонко нарізаних печериць і дайте їм підсмажитися до золотистого кольору (займе хвилин 5). Коли печериці підсмажаться, додайте нарізану кубиками цибулю і давлений (або дрібно рубаний) часник, посоліть і поперчіть. Смажте на середньому вогні протягом 5-7 хвилин до м'якості цибулі. Потім додайте в сковороду промите і просушене листя шпинату. Ретельно перемішайте і тримайте на вогні, поки шпинат не зв'яне.

Готову суміш перекладіть в окрему ємність, а сковороду поверніть на вогонь. Додайте в неї яловичий фарш, вустерський соус, перець, мускатний горіх і трохи солі. Розбийте фарш лопаткою та обсмажте до золотаво-рум'яного кольору протягом 8-10 хвилин. Готовий фарш перекладіть у миску з обсмаженими грибами, а сковороду знову поверніть на вогонь.

На дуже слабкому вогні розтопіть на ній столову ложку масла. Яйця ретельно збийте в мисці з соусом табаско, вилийте в сковороду. Смажте омлет на слабкому вогні, періодично помішуючи протягом 5-7 хвилин. Яловичину з овочами та грибами додайте до сковороди з омлетом, ретельно перемішайте, потримайте на вогні ще протягом кількох хвилин.

Ваш омлет готовий! Розкладіть його на тарілки і подавайте до столу зі скибочкою свіжого, хрумкого хліба.