Томатный суп с фрикадельками. Как вкусно приготовить

Насыщенный, густой, пряный необычный суп придаст вашей семейной жизни немного восточного колорита

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Когда пробуешь этот турецкий суп, кажется, что готовить его очень сложно — настолько он многообразен и многолик. На самом деле, это проще простого. Результат обычно превосходит ожидания, если делать все правильно и последовательно.

Ингредиенты

Бульон — 2 л

Мясной фарш — 0.5 кг

Булгур — 50 гр

Рис — 50 гр

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Пшеничная мука — 1 ст. л.

Растительное масло

Соль, специи

Заранее приготовить мясной бульон, в идеале — говяжий. Впрочем, его можно заменить водой, остальные ингредиенты все равно дадут ароматный навар. Хотя, конечно, лучше все-таки бульон…

Для фрикаделек желательно использовать говяжий фарш — или смешать в равных частях свиной и говяжий. К фаршу добавить рис, булгур и измельченную луковицу. Посолить, поперчить и перемешать. Сформировать небольшие фрикадельки, обвалять их в муке и поставить в холодильник.

В бульон выложить картофель, довести до кипения. Посолить. Лук и морковь нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. Добавить томатную пасту и немного воды. Потомить овощи минут 5 на среднем огне.

В кипящий бульон по одной выложить охлажденные фрикадельки. Варить минут 5, часто помешивая, чтобы фрикадельки не прилипли ко дну. В конце концов, огонь уменьшить до минимального и томить суп минут 30 под крышкой.

При подаче суп посыпать рубленой зеленью.