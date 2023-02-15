Томатний суп з фрикадельками. Як смачно приготувати

Насичений, густий, пряний незвичайний суп додасть вашому сімейному життю трохи східного колориту

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Коли пробуєш цей турецький суп, здається, що готувати його дуже складно — настільки він різноманітний і багатоликий. Насправді, це простіше простого. Результат зазвичай перевершує очікування, якщо робити все правильно та послідовно.

Складові

Бульйон — 2 л

М'ясний фарш — 0.5 кг

Булгур — 50 гр

Рис — 50 гр

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Морква – 1 шт.

Картопля — 3 шт.

Томатна паста — 1 ст. л.

Пшеничне борошно — 1 ст. л.

Рослинна олія

Сіль, спеції

Наперед приготувати м'ясний бульйон, в ідеалі — яловичий. Втім, його можна замінити водою, решта інгредієнтів все одно дасть ароматний навар. Хоча, звичайно, краще все-таки бульйон.

Для фрикадельок бажано використовувати яловичий фарш або змішати в рівних частинах свинячий і яловичий. До фаршу додати рис, булгур та подрібнену цибулю. Посолити, поперчити та перемішати. Сформувати невеликі фрикадельки, обваляти їх у борошні та поставити в холодильник.

У бульйон викласти картоплю, довести до кипіння. Посолити. Цибулю і моркву нарізати кубиками і обсмажити на олії. Додати томатну пасту та трохи води. Втомити овочі хвилин 5 на середньому вогні.

У киплячий бульйон по одній викласти охолоджені фрикадельки. Варити 5 хвилин, часто помішуючи, щоб фрикадельки не прилипли до дна. Зрештою, вогонь зменшити до мінімального і томити суп 30 хвилин під кришкою.

При подачі суп посипати рубаною зеленню.