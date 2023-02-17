Блюдо для яркого настроения: рецепт салата с тунцом и авокадо

Выглядит празднично, на вкус — тоже

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Салат с тунцом и авокадо — по-настоящему универсальное блюдо. Для тех, кто считает калории и следи за фигурой, оно сойдет за основное. Для всех прочих, станет интересным, элегантным перекусом — или дополнением к чему-то более основательному.

Салат с тунцом и авокадо

Ингредиенты

Тунец консервированный — 1 банка (200 гр)

Помидоры черри — 100 гр.

Авокадо — 1 шт.

Огурцы — 1 шт.

Листья салата — 300 гр.

Лимонный сок — 2 ст.л.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Соль, перец

Салат с тунцом и авокадо — приготовление

Чтобы сделать салат с тунцом и авокадо, переложите рыбу в миску (покупайте филе или кусочки филе, а не "салатный фарш"). Разделите вилкой на небольшие кусочки. Овощи помойте и обсушите бумажными полотенцами. Помидоры нарежьте небольшими кубиками. Огурцы очистите, разделите на 4 части и нарежьте мелкими квадратиками.

Помойте и обсушите листья салата. Подойдет любой сорт, например, "Айсберг", "Бостон", латук, кресс-салат. Порвите его руками на небольшие кусочки. Важно не нарезать ножом — листовой салат от соприкосновения с металлом быстро темнеет, вянет и теряет витамины.

Авокадо помойте, разрежьте пополам, удалите косточку. Очистите от кожуры. Мякоть нарежьте длинными тонкими полосками. В салатнике подходящего размера объедините подготовленные ингредиенты (авокадо, помидоры, огурцы и листья салата).

Выдавите на ингредиенты сок половинки лимона удобным для вас способом. Полейте им салат. Заправьте растительным маслом. Сверху разложите кусочки рыбы. Подавайте к столу сразу, пока овощи не размокли и не пустили сок.