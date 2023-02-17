Страва для яскравого настрою: рецепт салату з тунцем та авокадо

Виглядає святково, на смак — теж.

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Салат із тунцем та авокадо — по-справжньому універсальна страва. Для тих, хто рахує калорії та стежить за фігурою, вона підійде як основне. Для всіх інших, стане цікавим, елегантним перекусом — або доповненням до чогось більш ґрунтовного.

Салат із тунцем та авокадо

Інгредієнти

тунець консервований — 1 банка (200 г);

помідори чері — 100 г;

авокадо — 1 шт.;

огірки — 1 шт.;

листя салату — 300 г;

лимонний сік — 2 ст. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

сіль, перець.

Салат із тунцем та авокадо — приготування

Щоб зробити салат із тунцем та авокадо, перекладіть рибу в миску (купуйте філе чи шматочки філе, а не "салатний фарш"). Розділіть виделкою на невеликі шматочки. Овочі помийте та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте помідори невеликими кубиками. Огірки очистіть, розділіть на 4 частини та наріжте дрібними квадратиками.

Помийте й обсушіть листя салату. Підійде будь-який сорт, наприклад "Айсберг", "Бостон", латук, крес-салат. Порвіть його руками на невеликі шматочки. Важливо не нарізати ножем — листовий салат від зіткнення з металом швидко темніє, в'яне та втрачає вітаміни.

Авокадо помийте, розріжте навпіл, видаліть кісточку. Очистіть від шкірки. М'якуш наріжте довгими тонкими смужками. У салатнику відповідного розміру поєднайте підготовлені інгредієнти (авокадо, помідори, огірки та листя салату).

Видавіть на інгредієнти сік половинки лимона зручним для вас способом. Полийте ним салат. Заправте олією. Зверху розкладіть шматочки риби. Подавайте до столу відразу, поки овочі не розмокли та не пустили сік.