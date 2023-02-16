Как приготовить суп с фрикадельками и грибами. Рецепт простого блюда

Простой и одновременно сложный вкус подарит вам неповторимое ощущение чего-то знакомого и в то же время нового.

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Соединяя в себе два вкусовых начала, суп с фрикадельками и грибами прост в изготовлении, избавлен от какого бы то ни было поварского пилотажа, но своим сложным вкусом вызывает ощущение какого-то особенного блюда. Хотя, как мы сейчас увидим, ничего такого в нем нет…

Суп с фрикадельками и грибами

Луковица — 2 шт

Морковь — 1 шт

Шампиньоны — 3-5 шт

Фарш — 200 г

Картофель — 2-3 шт

Рис — 2 ст. л.

Укроп

Масло растительное

Соль, перец

Первый этап приготовления супа с фрикадельками и грибами — подготовительный. Промываем и очищаем одну из наших луковиц, морковь и грибы. Лук мелко шикуем, обжариваем на растительном масле. Добавляем крупно тертую морковь, грибы, на среднем огне обжариваем еще пару минут.

В кастрюлю с предварительно закипяченной водой (3 литра) добавляем нарезанный кубиками картофель и рис. Далее — изготовление фрикаделек. Смешиваем фарш с мелко нашинкованной второй луковицей и укропом. Хорошо перемешиваем, формируем шарики нужного размера. В кастрюлю с рисом и картофелем добавляем обжаренные овощи с грибами. За 5 минут до готовности картофеля отправляем в кастрюлю фрикадельки и варим на медленном огне. Солим и перчим по вкусу.

Наш суп с фрикадельками и грибами готов. Даем ему настояться, разливаем по тарелкам — и наслаждаемся!