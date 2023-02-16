Як приготувати суп із фрикадельками та грибами. Рецепт простої страви

Простий і водночас складний смак подарує вам неповторне відчуття чогось знайомого і водночас нового.

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Поєднуючи в собі два смакові початки, суп із фрикадельками і грибами простий у виготовленні, позбавлений будь-якого кухарського пілотажу, але своїм складним смаком викликає відчуття якоїсь особливої страви. Хоча, як ми зараз побачимо, нічого такого в ньому немає.

Суп з фрикадельками та грибами

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

печериці — 3-5 шт.;

фарш — 200 г;

картопля — 2-3 шт.;

рис — 2 ст. л.;

кріп;

олія;

сіль, перець.

Перший етап приготування супу з фрикадельками та грибами — підготовчий. Промиваємо й очищаємо одну з наших цибулин, моркву та гриби. Цибулю дрібно шикуємо, обсмажуємо на олії. Додаємо терту моркву, гриби, на середньому вогні обсмажуємо ще кілька хвилин.

У каструлю з попередньо закип'яченою водою (3 літри) додаємо нарізану кубиками картоплю і рис. Далі — виготовлення фрикадельок. Змішуємо фарш із дрібно нашаткованою другою цибулиною і кропом. Добре перемішуємо, формуємо кульки потрібного розміру. У каструлю з рисом і картоплею додаємо обсмажені овочі з грибами. За 5 хвилин до готовності картоплі відправляємо у каструлю фрикадельки та варимо на повільному вогні. Солимо і перчимо за смаком.

Наш суп із фрикадельками та грибами готовий. Даємо йому настоятися, розливаємо по тарілках — і насолоджуємося!