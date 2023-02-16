Лаваш с сюрпризом: как быстро приготовить оригинальный завтрак

Лаваш с тунцом и яйцом: потратить 15 минут, чтобы получить оригинальный завтрак с роскошным послевкусием

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Лаваш с тунцом и яйцом — это авторский рецепт, в котором соединилось вдохновение, озарение и тонкое понимание того, как могут работать вместе ингредиенты, которые, возможно, впервые встретились в таком кулинарном жанре, как быстрый завтрак…

Лаваш с сюрпризом

Ингредиенты

Лаваш

Тунец консервированный

Яйцо пашот

Сыр пармезан — 100 гр.

Луковица

Руккола

Сливочное масло

Лаваш с тунцом и яйцом начинается с предварительного приготовления яйца пашот. В кипящую воду добавляем соль и уксус. Яйцо аккуратно разбиваем в миску, не повредив желток, Делаем в воде круговые движения ложкой, образуя водоворот. Аккуратно переливаем в центр водоворота яйцо. Следим, чтобы оно не касалось дна сосуда, в котором идет процесс. Варим 3-4 минуты и достаем шумовкой.

И еще одна подготовительная операция — трем на терке сыр пармезан, грамм 100. Ну, или, в конце концов, любой твердый сыр.

Теперь мы готовы к сборке нашего лаваша с тунцом и яйцом. Расстилаем на столе лист лаваша прямоугольной формы, на котором будем производить сборку. Слегка смазываем его сливочным маслом. Выкладываем его рукколой. Сверху помещаем фарш консервированного тунца, яйцо пашот и нарезанный полукольцами репчатый лук. Посыпаем тертым сыром. Аккуратно сворачиваем в конвертик и подсушиваем на сковородке с обеих сторон до появления приятной припечености.

Сочетание вкусов в нашем лаваше с тунцом и яйцом и получается действительно уникальное. А с утренним кофе — просто неотразимое! Конечно, если вы захотите не один "конвертик", а два или три, вас никто не осудит!