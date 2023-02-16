Лаваш із сюрпризом: як швидко приготувати оригінальний сніданок

Лаваш із тунцем і яйцем: витратити 15 хвилин, щоб отримати оригінальний сніданок із розкішним післясмаком.

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Лаваш із тунцем та яйцем — це авторський рецепт, в якому поєдналося натхнення, осяяння та тонке розуміння того, як можуть працювати разом інгредієнти, які, можливо, вперше зустрілися у такому кулінарному жанрі, як швидкий сніданок…

Лаваш із сюрпризом

Інгредієнти:

лаваш;

тунець консервований;

яйце пашот;

сир пармезан — 100 г;

цибулина;

рукола;

вершкове масло.

Лаваш із тунцем та яйцем починається з попереднього приготування яйця пашот. У киплячу воду додаємо сіль та оцет. Яйце обережно розбиваємо в миску, не пошкодивши жовток, Робимо у воді кругові рухи ложкою, утворюючи вир. Обережно переливаємо в центр виру яйце. Слідкуємо, щоб воно не торкалося дна посудини, в якій відбувається процес. Варимо 3-4 хвилини і дістаємо шумівкою.

І ще одна підготовча операція — на тертці теремо сир пармезан, грамів 100. Ну, або, зрештою, будь-який твердий сир.

Тепер ми готові до збирання нашого лаваша з тунцем та яйцем. Розстеляємо на столі лист лаваша прямокутної форми, на якому будемо збирати. Злегка змащуємо його вершковим маслом. Викладаємо його руколою. Зверху поміщаємо фарш консервованого тунця, яйце пашот і нарізану півкільцями цибулю. Посипаємо тертим сиром. Обережно згортаємо в конвертик і підсушуємо на сковорідці з обох боків до появи приємної припеченості.

Поєднання смаків у нашому лаваші з тунцем та яйцем виходить дійсно унікальне. А з ранковою кавою — просто чарівне! Звичайно, якщо ви захочете не один "конвертик", а два чи три, вас ніхто не засудить!