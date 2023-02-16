Блины на пиве: нестандартный рецепт на Масленицу

В блинах на пиве самого пива, собственно, не видно — оно участвует в приготовлении теста. Но свое неповторимое действие оно оказывает!

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Для блинов на пиве готовим тесто на основе пива и молока. Жарим из него ароматные блины. А потом начинаем их смесью из курицы, риса и вареного яйца. А потом еще и запекаем их со сметаной и тертым сыром.

Впрочем, обо всем по порядку…

Блины на пиве

Для теста:

Мука — 200 гр

Молоко — 250 мл

Пиво светлое — 250 мл

Яйца — 2

Масло растительное — 60 мл

Соль

Для начинки:

Куриное филе — 300 гр

Лук репчатый

Рис — 120 гр

Яйцо

Сметана — 30 гр

Масло сливочное — 30 гр

Масло растительное

Зелень

Для запекания:

Твердый сыр — 50 гр

Сметана — 70 гр

Фаза первая — тесто и блины. Берем глубокую емкость, вбиваем туда яйцо с солью. Взбалтываем венчиком или вилкой. Вливаем молоко, перемешиваем. Высыпаем муку, перемешиваем до однородности. Вливаем пиво, перемешиваем. Наконец, добавляем немного растительного масла без активного запаха. Все окончательно доводим до однородной консистенции. Разогреваем сковородку, смазываем ее сливочным маслом и жарим блины на среднем огне с двух сторон до румяности по 1-2 минуты.

Фаза вторая — начинка. Варим рис и яйцо. Режем мясо (желательно — филе) мелкими кусочками, лук измельчаем, как можем. Обжариваем лук на сковороде 3-4 минуты, потом еще столько же — вместе с курицей, на большом огне. Потом огонь уменьшаем до минимума и оставляем на 8-10 минут под крышкой. После этого добавляем вареный рис, яйцо, мелко рубленную зелень. Тушим пару минут, добавляем 30 грамм сметаны, если надо — приправляем специями. Тушим еще минуту, выключаем, охлаждаем.

Фаза третья — запекание. Запаковываем начинку в блинчики. Смазываем их сметаной, посыпаем натертым сыром, укладываем на форму для запекания и отправляем в духовку при 180 градусах на полчаса. Получаем изысканное масленичное блюдо!