Млинці на пиві: нестандартний рецепт на Масляну

У млинцях на пиві самого пива, власне, не видно — воно бере участь у приготуванні тіста. Але свою неповторну дію воно має!

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Для млинців на пиві готуємо тісто на основі пива та молока. Смажимо з нього ароматні млинці. А потім начиняємо їх сумішшю з курки, рису та вареного яйця. Після цього ще й запікаємо їх зі сметаною та тертим сиром.

Втім, про все по порядку.

Млинці на пиві

Для тіста:

Борошно — 200 гр;

Молоко — 250 мл;

Пиво світле – 250 ;мл

Яйця — 2 шт;

Олія — 60 мл;

Сіль.

Для начинки:

Куряче філе — 300 гр;

Цибуля ріпчаста;

Рис — 120 гр;

Яйце;

Сметана — 30 гр;

Масло вершкове — 30 гр;

Олія рослинна;

Зелень.

Для запікання:

Твердий сир — 50 гр;

Сметана — 70 гр.

Фаза перша — тісто та млинці. Беремо глибоку ємність, вбиваємо туди яйце з сіллю. Збиваємо вінчиком або виделкою. Вливаємо молоко, перемішуємо. Всипаємо борошно, перемішуємо до однорідності. Вливаємо пиво, перемішуємо. Зрештою, додаємо трохи рослинної олії без активного запаху. Усе доводимо до однорідної консистенції. Розігріваємо сковорідку, змащуємо її вершковим маслом і смажимо млинці на середньому вогні з двох боків до рум'яності по 1-2 хвилини.

Фаза друга — начинка. Варимо рис і яйце. Ріжемо м'ясо (бажано — філе) дрібними шматочками, цибулю подрібнюємо, як можемо. Обсмажуємо цибулю на сковорідці 3-4 хвилини, потім ще стільки ж разом із куркою, на великому вогні. Потім вогонь зменшуємо до мінімуму і залишаємо на 8-10 хвилин під кришкою. Після цього додаємо варений рис, яйце, дрібно нарізану зелень. Тушкуємо кілька хвилин, додаємо 30 грамів сметани, якщо треба — приправляємо спеціями. Тушкуємо ще хвилину, вимикаємо, охолоджуємо.

Фаза третя — запікання. Загортаємо начинку в млинці. Змащуємо їх сметаною, посипаємо натертим сиром, викладаємо на форму для запікання і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на пів години. Отримуємо вишукану страву на Масляну!