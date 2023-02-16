Лимонные блины: как придать Масленице особый аромат

Лимонный блин – это неожиданно. Самое простое блюдо дарит вам необычный вкус и особые, по-настоящему праздничные ощущения.

Related video

Лимонные блины ломают наши стереотипы. Казалось бы, что может быть привычнее и обычнее простого блинчика? Но если добавить в тесто лимонную цедру, выходит десерт, которого вы еще никогда не пробовали. А он еще самый нежный, как шелк!

Лимонные блины

Составляющие

Яйца — 2

Молоко – 300 мл

Сахар – 60 гр

Мука – 160 гр

Лимон

Масло растительное или сливочное

Фото: Getty

Вбиваем яйца в миску, добавляем сахар и взбиваем до получения пены. В эту смесь вливаем молоко, подразумевая, что оно должно быть комнатной температуры. Все тщательно перемешиваем.

Настает время лимона. Тщательно его обмываем, насухо вытираем. С помощью мелкой терки снимаем с него цедру. Высыпаем в миску до яично-сахарно-молочной смеси, перемешиваем.

Наконец, завершаем приготовление теста. Вливаем в миску с нашей смесью немного растительного масла (или предварительно растопленного и охлажденного сливочного, если вам больше нравится его вкус). Добавляем муку и, не щадя вдохновения, перемешиваем до полной однородности. Оставляем настояться минут на 15-20.

Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом и приступаем к жарке блинов, перед каждым слегка промазываем сковороду растительным маслом. Выходят нежнейшие блины в вашей жизни, просто очаровательные со сметаной!