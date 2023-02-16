Лимонні млинці: як надати Масляній особливого аромату
Лимонний млинець — це несподівано. Найпростіша страва дарує вам незвичайний смак і особливі, по-справжньому святкові відчуття.
Лимонні млинці руйнують наші стереотипи. Здавалося б, що може бути звичнішим і звичайнішим за простий млинець? Але якщо додати в тісто цедру лимона, виходить десерт, якого ви ще ніколи не куштували. А ще він найніжніший, як шовк!
Лимонні млинці
Складові
- Яйця — 2 шт;
- Молоко — 300 мл;
- Цукор — 60 гр;
- Борошно — 160 гр;
- Лимон;
- Олія рослинна або вершкове масло.
Вбиваємо яйця в миску, додаємо цукор і збиваємо до отримання піни. У цю суміш вливаємо молоко, враховуючи, що воно має бути кімнатної температури. Усе ретельно перемішуємо.
Настає час лимона. Ретельно його обмиваємо, насухо витираємо. За допомогою дрібної терки знімаємо з нього цедру. Висипаємо в миску до яєчно-цукрово-молочної суміші, перемішуємо.
Зрештою, завершуємо приготування тіста. Вливаємо в миску з нашою сумішшю трохи рослинної олії (або попередньо розтопленого й охолодженого вершкового масла, якщо вам більше до вподоби його смак). Додаємо борошно і, не шкодуючи наснаги, перемішуємо до повної однорідності. Залишаємо настоятися хвилин на 15-20.
Розігріваємо пательню, змащуємо олією і приступаємо до смаження млинців, перед приготуванням кожного з них злегка змащуємо пательню олією. Виходять найніжніші млинці у вашому житті, просто чарівні зі сметаною!