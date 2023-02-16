Лимонні млинці: як надати Масляній особливого аромату

Лимонний млинець — це несподівано. Найпростіша страва дарує вам незвичайний смак і особливі, по-справжньому святкові відчуття.

Related video

Лимонні млинці руйнують наші стереотипи. Здавалося б, що може бути звичнішим і звичайнішим за простий млинець? Але якщо додати в тісто цедру лимона, виходить десерт, якого ви ще ніколи не куштували. А ще він найніжніший, як шовк!

Лимонні млинці

Складові

Яйця — 2 шт;

Молоко — 300 мл;

Цукор — 60 гр;

Борошно — 160 гр;

Лимон;

Олія рослинна або вершкове масло.

Вбиваємо яйця в миску, додаємо цукор і збиваємо до отримання піни. У цю суміш вливаємо молоко, враховуючи, що воно має бути кімнатної температури. Усе ретельно перемішуємо.

Настає час лимона. Ретельно його обмиваємо, насухо витираємо. За допомогою дрібної терки знімаємо з нього цедру. Висипаємо в миску до яєчно-цукрово-молочної суміші, перемішуємо.

Зрештою, завершуємо приготування тіста. Вливаємо в миску з нашою сумішшю трохи рослинної олії (або попередньо розтопленого й охолодженого вершкового масла, якщо вам більше до вподоби його смак). Додаємо борошно і, не шкодуючи наснаги, перемішуємо до повної однорідності. Залишаємо настоятися хвилин на 15-20.

Розігріваємо пательню, змащуємо олією і приступаємо до смаження млинців, перед приготуванням кожного з них злегка змащуємо пательню олією. Виходять найніжніші млинці у вашому житті, просто чарівні зі сметаною!