Как приготовить классический суп минестроне с пармезаном
Минестроне происходит из тех времен, когда Рим был миром. Но в этот суп до сих пор вносят усовершенствования
Минестроне с пармезаном — блюдо, в котором сочетается древняя история (готовить его начали еще в Риме, даже не ставшем империей) с современными тенденциями. И готовят его, конечно, не только в Италии. Вот рецепт от знаменитого американского шефа и ресторатора Бобби Флая…
Минестроне с пармезаном
Ингредиенты
- Картофель — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Кабачки — 1 шт
- Перец сладкий — 1 шт
- Помидоры — 1 шт
- Сельдерей — 2 стебля
- Зеленый горошек — 2 ст.л.
- Спагетти — 1 горсть
- Чеснок -2 зубчика
- Сыр пармезан — 100 гр
- Растительное масло
- Соль, перец
Начинаем работу над минестроне с пармезаном подготовкой ингредиентов. Овощи режем на кубики — как всегда, такой величины, чтобы нам удобно было с ними при еде.
Разогреваем в сковороде растительное масло. Обжариваем в нем лук с чесноком до мягкости. Добавляем морковку и готовим пару минут. Затем добавляем сладкий перец и сельдерей. Еще 2-3 минуты тушим. Наконец, добавляем кабачок, перемешиваем и тушим на малом огне примерно 15-20 минут. Приправляем все специями.
В кастрюле доводим до кипения воду, кладем картофель. Добавляем овощную смесь из сковороды и даем всему этому закипеть. Добавляем горошек и дольки помидоров. И в последнюю очередь — присоединяем спагетти. Варим до готовности.
Подаем сразу же, присыпав суп в тарелках стружкой пармезана. Наш минестроне готов!