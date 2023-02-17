Как приготовить классический суп минестроне с пармезаном

Минестроне происходит из тех времен, когда Рим был миром. Но в этот суп до сих пор вносят усовершенствования

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Минестроне с пармезаном — блюдо, в котором сочетается древняя история (готовить его начали еще в Риме, даже не ставшем империей) с современными тенденциями. И готовят его, конечно, не только в Италии. Вот рецепт от знаменитого американского шефа и ресторатора Бобби Флая…

Минестроне с пармезаном

Ингредиенты

Картофель — 2 шт

Лук репчатый — 1 шт

Морковь — 1 шт

Кабачки — 1 шт

Перец сладкий — 1 шт

Помидоры — 1 шт

Сельдерей — 2 стебля

Зеленый горошек — 2 ст.л.

Спагетти — 1 горсть

Чеснок -2 зубчика

Сыр пармезан — 100 гр

Растительное масло

Соль, перец

Начинаем работу над минестроне с пармезаном подготовкой ингредиентов. Овощи режем на кубики — как всегда, такой величины, чтобы нам удобно было с ними при еде.

Разогреваем в сковороде растительное масло. Обжариваем в нем лук с чесноком до мягкости. Добавляем морковку и готовим пару минут. Затем добавляем сладкий перец и сельдерей. Еще 2-3 минуты тушим. Наконец, добавляем кабачок, перемешиваем и тушим на малом огне примерно 15-20 минут. Приправляем все специями.

В кастрюле доводим до кипения воду, кладем картофель. Добавляем овощную смесь из сковороды и даем всему этому закипеть. Добавляем горошек и дольки помидоров. И в последнюю очередь — присоединяем спагетти. Варим до готовности.

Подаем сразу же, присыпав суп в тарелках стружкой пармезана. Наш минестроне готов!