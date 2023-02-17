Як приготувати класичний суп мінестроне з пармезаном
Мінестроне походить з тих часів, коли Рим був миром. Але в цей суп досі вносять удосконалення.
Мінестроне з пармезаном — страва, в якій поєднується давня історія (готувати її почали ще в Римі, який навіть не став імперією) із сучасними тенденціями. І готують його, звісно, не лише в Італії. Ось рецепт від знаменитого американського шефа та ресторатора Боббі Флая…
Мінестроне з пармезаном
Інгредієнти:
- картопля — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- кабачки — 1 шт.;
- перець солодкий — 1 шт.;
- помідори — 1 шт.;
- селера — 2 стебла;
- зелений горошок — 2 ст. л.;
- спагеті — 1 жменя;
- часник — 2 зубчики;
- сир пармезан — 100 г.;
- олія;
- сіль перець.
Починаємо роботу над мінестроне з пармезаном підготовкою інгредієнтів. Овочі ріжемо на кубики — як завжди, такої величини, щоб нам зручно було з ними під час їжі.
Розігріваємо в сковороді олію. Обсмажуємо у ній цибулю з часником до м'якості. Додаємо морквину та готуємо кілька хвилин. Потім додаємо солодкий перець та селеру. Ще 2-3 хвилини тушкуємо. Нарешті додаємо кабачок, перемішуємо і тушкуємо на малому вогні приблизно 15-20 хвилин. Приправляємо все спеціями.
У каструлі доводимо до кипіння воду, кладемо картоплю. Додаємо овочеву суміш із сковороди і даємо всьому цьому закипіти. Додаємо горошок та часточки помідорів. І в останню чергу — приєднуємо спагтті. Варимо до готовності.
Подаємо відразу ж, присипавши суп у тарілках стружкою пармезану. Наш мінестроне готовий!