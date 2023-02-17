Як приготувати класичний суп мінестроне з пармезаном

Мінестроне походить з тих часів, коли Рим був миром. Але в цей суп досі вносять удосконалення.

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Мінестроне з пармезаном — страва, в якій поєднується давня історія (готувати її почали ще в Римі, який навіть не став імперією) із сучасними тенденціями. І готують його, звісно, не лише в Італії. Ось рецепт від знаменитого американського шефа та ресторатора Боббі Флая…

Мінестроне з пармезаном

Інгредієнти:

картопля — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

кабачки — 1 шт.;

перець солодкий — 1 шт.;

помідори — 1 шт.;

селера — 2 стебла;

зелений горошок — 2 ст. л.;

спагеті — 1 жменя;

часник — 2 зубчики;

сир пармезан — 100 г.;

олія;

сіль перець.

Починаємо роботу над мінестроне з пармезаном підготовкою інгредієнтів. Овочі ріжемо на кубики — як завжди, такої величини, щоб нам зручно було з ними під час їжі.

Розігріваємо в сковороді олію. Обсмажуємо у ній цибулю з часником до м'якості. Додаємо морквину та готуємо кілька хвилин. Потім додаємо солодкий перець та селеру. Ще 2-3 хвилини тушкуємо. Нарешті додаємо кабачок, перемішуємо і тушкуємо на малому вогні приблизно 15-20 хвилин. Приправляємо все спеціями.

У каструлі доводимо до кипіння воду, кладемо картоплю. Додаємо овочеву суміш із сковороди і даємо всьому цьому закипіти. Додаємо горошок та часточки помідорів. І в останню чергу — приєднуємо спагтті. Варимо до готовності.

Подаємо відразу ж, присипавши суп у тарілках стружкою пармезану. Наш мінестроне готовий!