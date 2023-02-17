Рисовые котлеты с сыром: как приготовить блюдо с легкой пикантностью

Обычное блюдо, которое мы сделали слегка необычным, добавив сыра

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В принципе, рисовые котлеты стали в современной кулинарии обычным делом. Мы придали этому простейшему блюду элегантности, оригинальности и пикантности, добавив в базовый рецепт немного сыра.

Рисовые котлеты с сыром

Ингредиенты

Рис — полтора стакана

Сыр твердый — 150 гр

Яйца — 1 шт

Пшеничная мука — 1.5 ст. л.

Паприка копченая

Зелень

Соль, перец

Растительное масло

Рисовые котлеты с сыром начинаем, что логично, с риса. Отвариваем его, остужаем. Добавляем по вкусу перец и паприку. Отделяем желток яйца, отправляем к рису. Тщательно нарезаем зелень. Сыр пропускаем через самую мелкую терку. Все это тоже идет к рису, как и отмеренная порция пшеничной муки.

Для рисовых котлет с сыром мы также взбиваем отделенный белок до густоты и смешиваем со всем остальным. Этот полученный рисово-сырно-яичный фарш накрываем пищевой пленкой и отправляем настаиваться в холодильник на полчаса.

По истечении этого времени достаем фарш из холодильника, формируем из него котлеты, обжариваем на растительном масле до золотистости, внимательно следя, чтобы не пригорали (рисовый фарш этому очень подвержен). В результате, получаем рисовые котлеты не просто вкусные, а очень вкусные!