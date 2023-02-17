Рисові котлети із сиром: як приготувати страву з легкою пікантністю

Звичайна страва, яку ми зробили злегка незвичайною, додавши сиру.

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В принципі, рисові котлети стали у сучасній кулінарії звичайною справою. Ми надали цій простій страві елегантності, оригінальності та пікантності, додавши в базовий рецепт трохи сиру.

Рисові котлети із сиром

Інгредієнти

рис — півтори склянки;

сир твердий — 150 г;

яйця — 1 шт.;

пшеничне борошно — 1.5 ст. л.;

паприка копчена;

зелень;

сіль перець;

олія.

Рисові котлети із сиром починаємо, що логічно, з рису. Відварюємо його, остуджуємо. Додаємо за смаком перець та паприку. Відокремлюємо жовток яйця, відправляємо до рису. Ретельно нарізаємо зелень. Сир пропускаємо через найдрібнішу тертку. Все це теж йде до рису, як і відміряна порція пшеничного борошна.

Для рисових котлет із сиром ми також збиваємо відокремлений білок до густини і змішуємо з рештою. Цей отриманий рисово-сирно-яєчний фарш накриваємо харчовою плівкою і відправляємо настоюватися в холодильник на пів години.

Після закінчення цього часу дістаємо фарш із холодильника, формуємо з нього котлети, обсмажуємо на олії до золотистості, уважно стежачи, щоб не пригорали (рисовий фарш до цього дуже схильний). Зрештою отримуємо рисові котлети не просто смачні, а дуже смачні!