Гусь, фаршированный апельсинами и яблоками: как приготовить праздничное блюдо

Проверенное временем блюдо для зимнего праздника. Впрочем, не только зимнего…

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Фаршированный гусь — блюдо, с которым можно экспериментировать. Начинкой его могут, стать, например, крупы, или капуста, или даже подсушенный хлеб — все, что хорошо впитывает жир, обильно вытекающий из птицы при запекании. Но красивее все-таки начинить тушку фруктами.

Итак — вот рецепт праздничного гуся, фаршированного яблоками и апельсинами…

Ингредиенты

гусь;

зеленые яблоки — 0.5 кг;

апельсины — 0.5 кг;

мед — 3 ст. л.;

лимон — 0.5 кг;

чеснок;

соль, перец

Для приготовления фаршированного гуся с яблоками и апельсинами берем выпотрошенную тушку птицы, моем и вытираем насухо бумажным полотенцем. Готовим смесь из меда, соли, перца и чеснока, натираем ею гуся снаружи и внутри. На грудной части тушки делаем насечки — чтобы при запекании вытекал лишний жир.

Нарезаем дольками яблоки и апельсины, фаршируем ими гуся, после чего зашиваем брюшко нитками. Выкладываем тушку на противень, лапки оборачиваем фольгой — чтобы не обгорали. Саму тушку сверху тоже укрываем фольгой. Духовку разогреваем до 180 градусов и ставим в нее нашего фаршированного гуся на два с половиной-три часа. Но без своего внимания птицу не оставляем, периодически открываем духовку, разворачиваем фольгу и поливаем тушку выделившимся соком.

Через два с половиной-три часа убираем фольгу и даем птице постоять в духовке еще немного, чтобы подрумяниться. Готовность фаршированного гуся проверяем, проколов тушку острым ножом. Если выделяющийся сок прозрачен — птица готова!