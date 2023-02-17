Гусак, фарширований апельсинами та яблуками: як приготувати святкову страву

Перевірена часом страва для зимового свята. Втім, не лише зимового…

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Фарширований гусак — страва, з якою можна експериментувати. Начинкою його можуть стати, наприклад, крупи, або капуста, або навіть підсушений хліб — все, що добре вбирає жир, що рясно випливає з птиці під час запіканні. Але краще все-таки начинити тушку фруктами.

Отже — ось рецепт святкового гусака, фаршированого яблуками та апельсинами…

Інгредієнти:

гусак;

зелені яблука — 0.5 кг;

апельсини — 0.5 кг;

мед — 3 ст. л.;

лимон — 0.5 кг;

часник;

сіль перець

Для приготування фаршированого гусака з яблуками та апельсинами беремо випотрошену тушку птиці, миємо та витираємо насухо паперовим рушником. Готуємо суміш із меду, солі, перцю та часнику, натираємо нею гусака зовні та всередині. На грудній частині тушки робимо насічки — щоб під час запікання випливав зайвий жир.

Нарізаємо яблука та апельсини часточками, фаршируємо ними гусака, після чого зашиваємо тушу нитками. Викладаємо її на лист, лапки обертаємо фольгою — щоб не обгоріли. Саму тушку зверху теж покриваємо фольгою. Духовку розігріваємо до 180 градусів і ставимо в неї нашого фаршированого гусака на дві з половиною — три години. Але без своєї уваги птицю не залишаємо, періодично відкриваємо духовку, розгортаємо фольгу і поливаємо тушку соком, що виділився.

Опісля прибираємо фольгу і даємо птаху постояти в духовці ще трохи, щоб підрум'янитися. Готовність фаршированого гусака перевіряємо, проколовши його гострим ножем. Якщо сік, що виділяється, прозорий — птах готовий!