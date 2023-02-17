Куриные оладьи: рецепт быстрого и ароматного блюда

Оладьи могут быть не только мучными, но и мясными. Из курицы они получаются, наверное, лучше всего

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Куриным оладьи еще называют "улучшенными котлетами" — вкус похожий, смысл тот же, но исполнение другое, приготовление более быстрое, а аромат, пожалуй, действительно получше. Главное — не передержать их на сковородке, тут нужно кулинарное чутье…

Куриные оладьи

Ингредиенты

курица (филе или грудка) — 600 г;

яйца — 3;

крахмал — 3 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

зелень укропа;

растительное масло;

соль, перец

Для куриных оладий сначала готовим фарш. Конечно, курятину можно пропустить и через мясорубку, но в данном случае лучше порезать ее на мелкие кусочки. Пропускаем через пресс чеснок. Мелко нрезаем зелень. Соединяем это все с яйцами и майонезом, перемешиваем и оставляем мариноваться на час-полтора.

Дальше просто. Берем столовой ложкой порцию фарша, выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим на среднем огне до золотистости. Пересыхает это нежное мясо очень быстро — следите за тем, чтобы наши куриные оладьи не пригорели, не превратились в подошвы. Если все сделать правильно — получается сочное и ароматное блюдо!